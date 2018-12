Facebook

Das süße Leben: Die Adria lockt mit jeder Menge Sonnenstunden, Kultur und Natur. © stock.adobe.com / Shestakoff

Ob es nun die traumhaften Strände, die unzähligen Sonnenstunden, die vielseitige Küche oder die idyllischen Altstädte und das reiche Kulturangebot sind – uns alle zieht es an dem ein oder anderen Punkt in unserem Leben ans Meer und keines davon ist in Österreich so anhaltend beliebt, wie die Adria. Italien und Kroatien liegen als Destinationen voll im Trend und das ist auch kein Wunder, denn kaum ein anderes Urlaubsziel bietet so viel und das nur eine Autofahrt entfernt. Vielleicht sind sie schon in der Kindheit mit Mama, Papa, Oma und Opa nach Lignano oder Opatija gefahren und geben diese Tradition jetzt an ihre Kinder weiter oder vielleicht entdecken Sie die Adria gerade ganz neu für sich – wir haben uns im Süden umgesehen und einige ganz besondere Reisetipps für Sie gesammelt. Ein Anblick, den Sie sonst nur aus der Karibik kennen – an der Adria liegt er näher, als Sie denken. Foto © Shutterstock Obere Adria: Der Klassiker für Familien

Weitläufige Sandstrände, mehr Restaurants, als man zählen kann und jede Menge Wasserspaß – eigentlich kein Wunder, dass die obere Adria bei Familien besonders beliebt ist. Von Triest bis Jesolo gibt es so viel zu sehen, dass ein Urlaub auf keinen Fall ausreicht, weswegen schon unsere Eltern wussten, dass es sich hier eigentlich jedes Jahr aufs Neue ganz gut aushalten lässt. Sonnenanbeter genießen die Strände, steht Ihnen mehr der Sinn nach Action, nutzen Sie das umfangreiche Funsport-Angebot, die Kinder toben sich in einem der riesigen Wasserparks aus und daneben locken Golfplätze, Wochenmärkte und im Hinterland idyllische Dörfer und Weingüter. Bei dieser Vielfalt ist wirklich kein Urlaub wie der andere. Geheimtipp: Venedig ist Ihnen zu überlaufen? Dann sollten Sie Chioggia eine Chance geben. Die ehemalige Fischerstadt im Süden der Lagune von Venedig steht ihrer großen Schwester in Sachen Charme in nichts nach – nur geht es hier eine Spur gemütlicher zu. Rein ins Nass! Die Sandstrände der oberen Adria sind ein wahres Familienparadies. Foto © Getty Images / Imgorthand Insel Brac: Das Allround-Urlaubsparadies

Um dieses Inselparadies zu genießen, müssen Sie keinen Fernflug buchen – Ihr Auto reicht völlig aus. Brac hat nicht nur jede Menge Charme, sondern bietet Erholung pur. Dass der Vergleich mit der Karibik alles andere als hinkt merken Sie spätestens, wenn Zlatni Rat, das "goldene Horn" Sie mit feinem Kies und glasklarem, azurblauem Wasser begrüßt. Bol, der Hauptort der Insel, lädt mit seinen verwinkelten Gässchen zum Flanieren und Genießen, ein Stück inseleinwärts wandern Sie durch verschlafene Olivenhaine – mehr braucht ein gelungener Adriaurlaub eigentlich gar nicht. Wenn Ihnen der Sinn nach etwas mehr Komfort steht, bietet Ihnen das Bretanide als nahes Sport- und Wellnesresort ein umfangreiches Programm – neue Superior-Zimmer inklusive. Unser Tipp: Statten Sie unbedingt der Eremitage Blaca einen Besuch ab. Dieser antike Klosterkomplex schmiegt sich halsbrecherisch an steile Klippen. Von hier haben Sie nicht nur eine unglaublich schöne Aussicht, Sie können auch einen Blick in die reiche Geschichte der Insel werfen. Die Insel Brac lockt mit feinem Kies und azurblauem Meer. Foto © Lidija Lolic Emilia Romagna: Italien pur

Das wahre Italien, meinen Kenner, liegt südlich des Pos und nördlich der Toskana. Kein Wunder, denn kaum eine Region hat so viel uritalienische "dolce vita" zu bieten, wie Emilia Romagna. 130 Kilometer Küste locken mit traumhaften Stränden, es gibt ein breites Sport- und Freizeitangebot und Badeorte wie Rimini bieten Unterhaltung, ausgesuchte Shops und luxuriöse Hotels – das ist „dolce far niente“ im besten Sinn. Spätestens, wenn Sie dann in einer der zahlreichen kleinen Trattorien sitzen, ein Glas Lambrusco vor sich, und die Abendsonne im Rücken haben, ist die Welt mehr als nur in Ordnung. Tipp: Wenn Sie Tiefenentspannung suchen, können wir Ihnen eines der zahlreichen Thermalzentren wie etwa Salsomaggiore oder Bagno di Romagna wärmstens empfehlen. Dieser Duft! Kulinarisch ist die Adria eine Klasse für sich. Foto © iStockphoto / zeleno Istrien: Die Perle im Norden Kroatiens

Es muss nicht immer Italien sein, um der dolce vita zu frönen: Istrien überzeugt nicht nur mit einem traumhaften Stück Mittelmeerküste mit kristallklarem Wasser, sondern ist auch kulturell und kulinarisch ein absoluter Hingucker. Einst unter venezianischer Herrschafft, hat sich die Halbinsel auch heute noch einen gewissen italienischen Charme bewahrt und viele Orte sind nach wie vor zweisprachig. Wenn Sie also durch Rovinj mit seinen glattpolierten Marmorgässchen und verträumten Künstlervierteln spazieren, ist es kein Zufall, wenn Sie sich ein wenig an Venedig erinnert fühlen, oder Pula mit seinem Amphitheater Sie in das antike Rom entführt. Unser Geheimtipp: Das Fischerörtchen Novigrad ist ideal, wenn Sie es ruhig und romantisch mögen – Massentourismus suchen Sie hier vergebens. Ihnen steht der Sinn nach Action? Stürzen Sie sich in Pazin ins Abenteuer: Hier führt eine Zipline direkt von der Altstadt über eine Schlucht. Zeit zum Genießen. Hektik werden Sie in Istrien vergeblich suchen. Foto © iStockphoto / Solovyova

Toskana: Landleben und Kultur

Sanfte Hügellandschaften, verschlafene Dörfer, weitläufige Weingüter – und wer könnte die Zypressenhaine vergessen, deren charakteristische Sillhouetten die Landschaft prägen, wie kaum etwas anderes. Keine Frage: Die Toskana gilt nicht zu Unrecht als eine der malerischsten und vielseitigesten Regionen Italiens. Städte wie Siena, Florenz und Pisa locken mit einem breiten Kulturangebot und sind wahre Größen für sich. Wenn Sie das italienische Landleben genießen wollen, können Sie die Toskana von einer ganz neuen Seite kennen lernen. Agritourismo heißt das Zauberwort und meint eine gemütliche Unterbringung, meist in Ferienhäusern, eingebettet in die malerische Landschaft der Toskana, quasi die Antithese zum Massentourismus. Die Unterkünfte müssen dabei nicht zwangsläufig spartanisch sein, sondern spielen, je nach Belieben, alle Stückerln vom Spabereich bis zum Wellnessangebot. Dolce far niente. In der Toskana genießen Sie italienisches Landleben. Foto © stock.adobe.com / loreanto Dalmatien: Die Sonnenseite Kroatiens

Kaum eine Region hat sich in den vergangenen Jahren so anhaltender Beliebtheit erfreut, wie Dalmatien. Kein Wunder, denn neben der wunderschönen Küste kann Dalmatien mit faszinierenden Städten wie Šibenik (übrigens die älteste, von Kroaten gegründete Stadt an der Adria), Zadar, Split oder Dubrovnik punkten. Der Nationalpark Krka ist eine wahre Naturschönheit, hier entdecken Sie atemberaubende Wasserfälle und schattige Wälder. Was Sie wahrscheinlich noch nicht wussten: Hier finden Sie außerdem die Ruine eines Wasserkraftwerkes, das bereits 1895 in Betrieb genommen wurde – nur zwei Tage nach der Eröffnung des ersten großen Kraftwerks der Welt an den Niagarafällen. Naturschönheit. In Dalmatien finden Sie alles, was Sie für einen traumhaften Sommerurlaub brauchen. Foto © iStockphoto / Poike