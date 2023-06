Im großen Fachwissen des Trios “Digital Sales” arbeiten wir seit Februar 2023 daran, unser Expertenwissen im Bereich “Digitale Verkaufs- und Kommunikationslösungen” bestmöglich einzusetzen - in der Kundenanalyse, im Verkaufsgespräch und in Follow-Up-Terminen. Durch Freundlichkeit, Nähe am Kunden und Fachwissen begeistern wir nicht nur unsere Kunden, sondern lassen die Learnings aus dem Markt auch ins Unternehmen und die Produktentwicklung einfließen. Zudem unterstützen wir unsere Kolleginnen & Kollegen ebenfalls darin, den “Digitalen Weg” zu bestreiten. - in der Kundenanalyse, im Verkaufsgespräch und in Follow-Up-Terminen. Durch Freundlichkeit, Nähe am Kunden und Fachwissen begeistern wir nicht nur unsere Kunden, sondern lassen die Learnings aus dem Markt auch ins Unternehmen und die Produktentwicklung einfließen. Zudem unterstützen wir unsere Kolleginnen & Kollegen ebenfalls darin, den “Digitalen Weg” zu bestreiten.

Zitat Julia Zötsch:

Mein Erfolgsrezept? Mut, Kreativität und Vertrauen.

Um sich im digitalen Werbedschungel zurecht zu finden, braucht es 3 Dinge:

Den Mut, um etwas Neues zu wagen. Das Vertrauen, gut aufgehoben zu sein. Und die Kreativität, um einzigartige Werbeerlebnisse zu schaffen.

Genau diese drei Dinge versuche ich meinen Kund:innen mitzugeben.

Zitat Tobias Mori:

Komplexe Produkte und Innovationen einfach und verständlich zu erklären, um meinen Kund:innen dabei zu helfen, die Vorteile der Technologie voll auszuschöpfen.

Zitat Jürgen Haluzan:

Ein Mix aus Persönlichkeit, Selbstmotivation, digitalem Know-How und aktivem Zuhören im Kundengespräch sind mein Erfolgsrezept. Zudem gefällt es mir Bundesland-übergreifend mit unterschiedlichen Branchen arbeiten zu können.