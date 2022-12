In der Zeit von 1. bis 24. Dezember öffnet der digitale Adventskalender der Kleinen Zeitung täglich sein Türchen. Die Unternehmen haben somit jeden Tag ein virtuelles Schaufenster, um ihre Produkte und Dienstleistungen exklusiv zu präsentieren. Denn so viel ist sicher: Pro Türchen wird immer nur eine Marke präsentiert. Die Zahlen sprechen für sich: Wer sich im digitalen Adventskalender präsentiert, generiert 150.000 Sichtkontakte in der riesigen Kleine-Zeitung-Community. Das beliebte Werbeformat ging am 1. Dezember online – auf der Website der Kleinen Zeitung (Startseite und themenrelevantes Umfeld), auf Social Media und im Newsletter.

Auch dieses Jahr sind wieder namhafte Unternehmen aus der Region dabei, darunter Feichtinger Schmuckhandel, Parktherme Bad Radkersburg, Weinhof Reichmann, Maiers Hotel, Reyhani, Eckhards Confisiere und andere mehr. Lange vor Adventsbeginn waren dieses Jahr alle Türchen ausverkauft.

So geht Engagement

Die Erfahrungswerte bestätigen: Der digitale Adventskalender funktioniert als Werbeformat deshalb so gut, weil ein spielerisches Element enthalten ist. Die hunderttausenden Userinnen und User der digitalen Inhalte der Kleinen Zeitung können sich jeden Tag auf einen attraktiven Gewinn freuen. Mitmachen kann man über ein einfaches Kontaktformular.

„Der Adventskalender ist so konzipiert, dass potenzielle Kundinnen und Kunden in die Marketingmaßnahme eingebunden werden. Die Chance auf den Gewinn animiert sie zum Interagieren mit dem Content. Das weckt Interesse und ein positives Erlebnis mit der Marke ist möglich“, so Jürgen Haluzan, Experte für digitale Verkaufslösungen bei der Kleinen Zeitung.