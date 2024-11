Lieber an den See oder auf den Berg? Fahren Sie doch einfach ins Skigebiet Weissensee, dort bekommen Sie beides. Das kleine, aber feine Skigebiet ist gut über das Drau- und Gailtal erreichbar und liegt direkt im Zentrum und in unmittelbarer Nähe zur Weissensee-Brücke. Skifahrer können mit der 4er-Sesselbahn auf die Naggler Alm fahren, wo ein Pistenmix zum Wedeln einlädt und mit der einzigartigen Kombination aus See und Berg fasziniert.

Auch wenn es ums Service geht, lässt das Skigebiet Weissensee keine Wünsche offen. Direkt bei der Kassa an der Talstation befinden sich eine Skischule sowie der Skiverleih mit Service und Depot. Für den kulinarischen Einkehrschwung kann man sich im Bergbahnstüberl bei der Talstation oder auf der Naggler Alm bei Sonnenuntergang verwöhnen lassen. Außerdem gibt es eine Naturrodelbahn auf der Naggler Alm und ab 26. Dezember 2024 donnerstags Tourengehen (16.30 bis 22 Uhr) auf der Familienabfahrt, auch zu Vollmond am 13. Jänner und 13. Februar. Ski-inklusive für Nächtigungsgäste am Weissensee vom 5. Jänner bis 1. Februar 2025.