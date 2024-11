Ab auf die Piste und hinein ins Skivergnügen! Die Turracher Höhe zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Lage rund um den Turracher See aus. Sichere, breite Abfahrten, doppelt gespurte Höhenloipen für Langläufer:innen und der legendäre „Fun-Mountain“ prägen das Wintersportparadies.

Mit 16 komfortablen Liftanlagen und rund 43 Pistenkilometern bietet sie grenzenlosen Fahrspaß für Groß und Klein. Dank Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden sind ideale Voraussetzungen gegeben, um einen traumhaften Urlaub mit der ganzen Familie zu verbringen. Adrenalin-Junkies unter den Ski- und Snowboardfahrer:innen können im Snowpark neue Freestyle-Moves ausprobieren oder mit der Alpenachterbahn „Nocky Flitzer“ fahren. Auch die Pistenbutler stehen heuer wieder bereit, um erstklassigen Service zu bieten!

Ein besonderes Highlight ist diesen Winter das Bergaufrodeln und Nachtskifahren am Übungswiesenlift, welches jeden Dienstag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr stattfindet. Für die Jüngsten gibt es in der Adventzeit etwas Besonderes: An den Samstagen, dem 7. Dezember und dem 14. Dezember, können alle bis zum 14. Lebensjahr kostenlos die Pisten hinunterwedeln.