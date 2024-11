Sport und Erholung werden auf der Petzen großgeschrieben. Die Hänge im Talbereich bieten für Kinder, Anfänger und Wiedereinsteiger ideale Voraussetzungen. Die sportlichen Pisten am Berg und die 7,5 km lange Talabfahrt mit 1200 Höhenmetern garantieren Wintergenuss auf höchstem Niveau.

Schneeschuhwanderer und Tourengeher finden auf dem Weg zum Gipfel ideale Bedingungen mit faszinierendem Panorama. Der Unesco-Geopark Karawanken bietet ein tolles Programm, um das Wintererlebnis in vollen Zügen zu genießen. Das Besucherzentrum „Geo.Dom“ ist das kulturelle Highlight.

Die Petzen ist durch ihre Lage leicht und stressfrei zu erreichen. Kostenlose Parkplätze stehen am Fuße des Berges zur Verfügung. Skiverleih und Skischule sind am Parkplatz situiert. Den Wintersportlern und Erholungssuchenden bietet die Petzen ein 100-Prozent-Schneevergnügen sowie flexible Ticketvarianten an: Zeitwertkarten, Familien-Tickets und Online-Tickets. Gastronomisch werden Sie von drei Hüttenpartnern und einem Panoramarestaurant verwöhnt.