Wer aufs Nassfeld kommt, darf sich einiges erwarten: Panoramaaussichten, Schneesicherheit sowie großzügige und weitläufige Pisten. Das Skigebiet setzt aber noch eines drauf und sorgt bei seinen Gästen für zahlreiche Überraschungsmomente. Denn an jeder „Ecke“ des mit 29 modernen Seilbahnen und Liften sowie 110 Pistenkilometern bestens erschlossenen Skigebiets warten besondere Aha-Erlebnisse für Sportliche und Genussskifahrer. Ob Snowpark, „the Snake“, „the Wave“, Freeride-Areas oder Speed- & Ski-Movie-Rennstrecken – einfach auf die „Nice Surprise“-Infotafeln achten und den Wintersport von einer ganz neuen Seite kennenlernen!

Kulinarisch „carvt“ man genüsslich zwischen österreichischen Skihütten und italienischen „Ristoranti“. Doch nicht nur sie versprühen südliches Lebensgefühl. Vor allem das Mehr an Sonne, das den Winter im alpinen Süden auszeichnet, überrascht viele Wintersportler. Denn bei der Zahl der Sonnenstunden hat das Nassfeld in der gesamten Alpenregion die Nase deutlich vorne!

Neu: Mit der Skisaison 2024/25 geht die neue 6er-Sesselbahn Tröglbahn in Betrieb. Kürzere Fahrzeiten bei mehr Förderleistung versprechen noch mehr Spaß am Nassfeld. Ebenfalls neu ist das Premium Skidepot – mit einer Verdoppelung auf 1000 Paar Ski – bei der Talstation Millennium-Express in Tröpolach.