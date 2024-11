Im Caritas-Onlineshop Schenken mit Sinn können Sie genau das tun. Mit originellen Geschenken wie einem „Wärmepaket“ oder einem „Schaf“ können Sie doppelt Freude bereiten: Ihrem beschenkten Gegenüber und Menschen in Not. Jedes Geschenk unterstützt konkrete Projekte der Caritas – in Kärnten und weltweit.

Hilfe vor Ort: Unterstützung, wo sie dringend benötigt wird

Verschenken Sie eine gute Tat und helfen Sie damit armutsbetroffenen Menschen: In unserer Sozialberatung unterstützen und helfen wir Familien, Alleinerziehenden und Pensionist*innen mit Lebensmittel-Gutscheinen und leisten Hilfe bei Mietrückständen, Heiz- oder Stromrechnungen. Im Eggerheim finden obdachlose Menschen einen Ort der Zuflucht, sie bekommen ein warmes Essen, die Möglichkeit zu duschen oder ihre Wäsche zu waschen. Ihr Beitrag verwandelt sich in ganz konkrete Hilfe.

Wie hilft Ihr Beitrag?

Internationale Hilfe: Hoffnung in die Welt tragen

Ihre Unterstützung reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Mit Ihrem Beitrag durch das Spendenprojekt „Schaf“ zum Beispiel erhalten armutsbetroffene Familien in den ärmsten Regionen der Welt eine neue Lebensgrundlage und hilft ihnen ein Stück weit eigenständiger zu werden. Jede Spende ist ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens mit neuen Perspektiven.

Radikal zuversichtlich: Karma-Tennissocken

Schritt für Schritt in eine bessere Welt: Die Karma-Tennissocken mit optimistischem Design und klarem Statement sind das perfekte Geschenk für alle, die sich für eine bessere Welt starkmachen und gleichzeitig einen anderen Menschen damit unterstützen.

© Ingo Petramer

Einfach, persönlich und steuerlich absetzbar

Jedes Geschenk wird mit einem liebevoll gestalteten Billet geliefert, das Sie an Ihre Liebsten weitergeben können. So wissen auch sie, welches Projekt Sie in ihrem Namen unterstützt haben. Übrigens: Ihre Spenden für unsere Projekte sind steuerlich absetzbar.



Helfen Sie mit, die Welt ein Stück besser zu machen. Verschenken Sie zu Weihnachten eine gute Tat auf www.schenkenmitsinn.at Jeder Beitrag zählt – und schenkt Hoffnung.