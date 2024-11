Mit einem bunt zusammengewürfelten Forschungsteam diverser Universitäten wurden neue natürliche Wirkstoffe entdeckt. Vor allem indische und andere asiatische Heilpflanzen haben es Dr. Auer und den Forschern angetan. Mit Coccinia D® wurde ein Präparat für Diabetiker entwickelt welches bei der begleitenden therapeutischen Behandlung von Zuckerkrankheit zum Einsatz kommt.

Während sich das Team um Dr. Auer der Weiterentwicklung und Verbesserung der Bekämpfung von Übersäuerung und deren Folgen widmete, hat Wolfgang Auer seinen Beruf als Arzt mit eigener Praxis bis heute nicht aufgegeben. Wenn man das Ohr direkt am Patienten hat und das nahezu täglich, weiß man, was es braucht in der Naturheilkunde. So wurde Arthrovital® zur diätetischen Behandlung von rheumatischen Formenkreisen und Gelenksproblemen in die Apotheken gebracht. Hierfür dient als Hauptinhaltsstoff eine arabische Heilpflanze in Kombination mit Vitamin D.

© Aapospa

Der internationale Durchbruch gelang mit dem Präparat Exadipin, das ebenfalls eine indische Heilpflanze als Hauptinhaltsstoff nützt. Salacia reticulata unterstützt den Organismus über den Zuckerstoffwechsel beim Abnehmen.

In den letzten Jahren konnte das Unternehmen Dr. Auer natürliche Heilmittel stabil durch die Coronazeit geführt werden, obwohl große Märkte wie China, die USA oder auch Russland und die Ukraine eingebrochen sind. Entscheidend sind herausragende Qualität, wissenschaftlicher Hintergrund, internationale Anerkennung.

Heute konzentriert sich das Forscherteam um Wolfgang Auer wieder auf das Wichtigste: Präparate zu entwickeln, für die herausragende Qualität, wissenschaftlicher Hintergrund, internationale Anerkennung und natürliche Basis Voraussetzung sind.

© Aapospa

Die zwei neuesten Errungenschaften heißen Basimmun und Triabac plus. Beide Präparate entsprechen den höchsten Ansprüchen von Dr. Auer. Natur und Wissenschaft in Harmonie.

Basimmun ist ein Kombinationspräparat aus optimiertem Basenpulver Dr. Auer und das Immunsystem fördernden Inhaltsstoffen wie z.B. Zinkglycinat, dem Salz der Aminosäure Glycin.

Triabac plus stellt eine Innovation für die Unterstützung des Darmbioms dar: der neue Superstar Saccharomces Boulardii in Kombination mit den drei effektivsten Darmbakterien. Saccharomyces Boulardii ist ein sogenannter „guter“ Darmpilz der die Darmbiotik unterstützt. Damit kann Triabac plus unterstützende Wirkung auf viele Systeme des Organismus haben.

2024 blickt Dr. Wolfgang Auer mit seinem Team auf 25 erfolgreiche Jahre in der Entwicklung natürlicher Heilmittel zurück. Bisher war es eine unglaubliche Reise fast um die ganze Welt.