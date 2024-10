In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit stark verändert. Um diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, setzt das CCF Computer Center Feldbach auf regelmäßige Schulungen seiner Mitarbeiter und legt besonderen Wert auf aktuelle Zertifizierungen von führenden Herstellern wie Hewlett Packard Enterprise, Veeam Backup Solutions, HPE Aruba Networking und Fortinet Firewalls. Dabei spielt auch der Schutz von Endgeräten eine zentrale Rolle. Lösungen wie TrendMicro Endpoint Protection und HP Wolf Security sind wichtige Bausteine des 360° Sicherheitsmodells, das in bestehende IT-Systeme integriert wird, um den laufenden Betrieb der Anwender so wenig wie möglich zu beeinträchtigen – für lebbare Cybersicherheit.

Das Leistungsspektrum des CCF Computer Centers reicht von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung (Managed Services) und dem Monitoring von Datenschutz- und Datensicherheitslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungen an, um Mitarbeiter auf die Herausforderungen der Cybersicherheit vorzubereiten.

Ob Einplatzlösungen, Home Office, Netzwerksicherheit (Zero Trust), Standortverbindungen (SASE, CASBE), sichere Einwahl und Arbeiten in der Cloud (ZTNA), Cybersecurity, DSGVO oder NIS2 – das CCF Computer Center Feldbach bietet umfassende Beratung unter dem Motto „better safe than sorry“.