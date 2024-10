Niemand mag Schwachstellen – weder in Plänen, in einem Team oder in Gebäuden. Und ganz sicher nicht in der eigenen IT-Security! Doch nicht jedes Unternehmen hat die Zeit, das Know-how oder die personellen Ressourcen, um sich mit diesem Thema zu befassen, das von Jahr zu Jahr komplexer wird. Zum Glück werden aber nicht nur Cyberattacken immer ausgefuchster, sondern auch die möglichen Schutzmaßnahmen dagegen.

Gehackt wird nur mein Holz

Eine moderne IT-Abteilung ohne Sicherheitsstrategie ist wie ein Förster ohne Axt. Während im digitalen Wald die Bäume brennen, gehen Unternehmen mit der richtigen Strategie und den passenden Partnern zur Seite entspannt ins Rennen. Mit den Security Services von NTS werden IT-Infrastrukturen nach Schwachstellen in der Konfiguration oder Software gescannt, Security-Bedrohungen in Echtzeit identifiziert und im Falle eines Cyber-Sicherheitsvorfalls bewältigt. Bei dem IT-Dienstleister NTS übernimmt ein top-spezialisiertes Team diese Aufgaben und sorgt für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

Starkes Team, starker Schutz

Trotz bester Schutzmaßnahmen gibt es jedoch keine 100%-ige Sicherheit. Daher ist es entscheidend, adäquat vorbereitet zu sein, um im Falle eines Angriffs den Betrieb so rasch wie möglich wiederherstellen zu können. Der NTS Incident Response Service beispielsweise bietet Unternehmen schnelle und effektive Unterstützung bei Cyber-Sicherheitsvorfällen. Das Service ist kosteneffizient, da neben einer geringen monatlichen Grundgebühr zusätzliche Kosten nur im Falle eines Incidents anfallen. Ein qualifiziertes Team steht hier rund um die Uhr bereit, um Bedrohungen zu minimieren. Also: Reagieren statt Nerven verlieren!

Über NTS:

Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Raaba-Grambach bei Graz, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet. Aktuell stehen Ihnen mehr als 830 Mitarbeiter:innen an 22 Standorten zur Verfügung. Der Bilanzumsatz für das Jahr 2023 lag bei 341 Mio. Euro.