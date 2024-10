Von Zementen, Bindemitteln und Industriematerialien über ein breites Portfolio hochwertiger Kalkprodukte für Industrie und Landwirtschaft bis hin zu modernen Rohrkonstruktionen für Kraftwerke, Trink- und Abwassersysteme ist die Wietersdorfer Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften weltweit führend tätig. Als Unternehmensgruppe mit Weitblick hat sich das Kärntner Familienunternehmen mit gezielten Investitionen zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit entwickelt und bietet als Top-Arbeitgeber vielversprechende Chancen für Fachkräfte.

Weltweit tätig

„Unsere Zeichen stehen ganz klar auf Wachstum und Internationalität mit grüner Verantwortung“, erklärt Michael Junghans, Sprecher der Geschäftsführung. Mit den fünf Geschäftsbereichen erwirtschaftete die Unternehmensgruppe im Jahr 2023 1.071 Millionen Euro an Umsatz. Dank eines laufenden Internationalisierungskurses ist die Wietersdorfer Gruppe neben Europa, Nordamerika und Afrika seit 2023 auch in Latein- und Südamerika mit Produktionsstandorten aktiv.

Zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens zählen Zement & Beton, Kalk, Industriemineralien, GFK-Rohrsysteme und PP-Rohrsysteme. © Wietersdorfer Gruppe

Arbeitgeber mit Zukunft