Ein bezaubernder Auftakt und eine besondere Begrüßung

Die Ballnacht begann mit einer zauberhaften Polonaise, die von Olena Pichler mit den Jugendlichen vorbereitet wurde. Die Klassenvorstände Christian Dorfer, Christine Thanner und Gernot Zirker stellten den zahlreichen Gästen des Abends die jungen Damen und Herren dieses Maturajahrgangs vor, während der 58. Maturaball des BORG Murau offiziell eröffnet wurde.

Dir. Manfred Regner lobte die Jugendlichen in seiner Ansprache und versicherte ihnen, dass sie beste Voraussetzungen hätten, die bevorstehenden Prüfungen erfolgreich zu meistern. „Ihr seid großartig, habt euren Ball so großartig vorbereitet, so werdet ihr auch die nächsten Monate bis zur Matura euch vorbereiten,“ betonte er stolz.

© STAGE X Veranstaltungstechnik / Damir Bijedic

Von der Idee bis zur Umsetzung: STAGE X macht den Unterschied

Was den Ball so besonders machte, war die Fähigkeit von STAGE X, wirklich jeden Schritt zu begleiten. Sie waren mehr als nur technische Dienstleister; sie waren die kreativen Köpfe und Organisatoren hinter den Kulissen. Von der ersten Besprechung mit den Maturanten bis zum letzten Applaus sorgte das Team dafür, dass jede Idee, jeder Wunsch und jede Vision in die Tat umgesetzt wurden. Kein Detail war zu klein, keine Herausforderung zu groß.

Eine Symphonie aus Licht und Klang

Der Abend selbst war eine wahre Sinfonie aus Lichtern und Klängen, die die Gäste in Staunen versetzte. Mit einer durchdachten Lichtshow und perfekt abgestimmtem Sound verwandelte STAGE X den Ballsaal in eine atemberaubende Bühne, die Emotionen spürbar machte. Jeder Farbwechsel, jeder Takt – alles war darauf ausgerichtet, eine Atmosphäre zu schaffen, die tief unter die Haut ging.

Ein Abend voller Musik und schwungvoller Einlagen

Musikalisch führte die Band „Alpensound“ durch die Ballnacht und sorgte für die passende Stimmung, während die Disco der Treffpunkt für die feiernde Jugend wurde. Dem Motto „Mit Stil zum Erfolg“ entsprechend, wurde die Mitternachtseinlage zu einem weiteren Highlight des Abends. Die jungen Talente der Abschlussklasse begeisterten die Gäste mit schwungvollen Darbietungen und sorgten für tosenden Applaus.

© STAGE X Veranstaltungstechnik / Damir Bijedic

Applaus für eine gelungene Zusammenarbeit

Ein besonders rührender Moment des Abends war, als der Veranstalter in seiner Abschlussrede betonte: „Ich muss unbedingt noch etwas hervorheben, und das ist die Zusammenarbeit mit STAGE X. Es war jeden Cent wert, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil einfach alles perfekt funktioniert hat – von der Planung über die Durchführung bis zur gesamten Betreuung. Die Qualität der Dienstleistung war absolut überdurchschnittlich und hat unsere Erwartungen weit übertroffen.“

Full-Service, der überzeugt

Der BORG-Ball in Murau war nicht nur irgendein Event – er war das Ergebnis einer perfekten Zusammenarbeit zwischen den Maturanten und STAGE X. Von der Planung bis zur Durchführung zeigte sich das Team als echter Partner, der es versteht, ein Event von Grund auf zu gestalten und mit kreativen Ideen zum Leben zu erwecken. Mehr über ihre maßgeschneiderten Lösungen für Veranstaltungen findet man auf ihrer Website.

Erinnerungen für die Ewigkeit

Damit die schönsten Momente dieses magischen Abends nicht verblassen, wurden Highlight-Videos auf YouTube veröffentlicht. Die Videos fangen die Energie, das Leuchten und die Emotionen des Abends ein und lassen den BORG-Ball in all seiner Pracht noch einmal aufleben.

Hier findet man die Eröffnungspolonaise: https://youtu.be/5QZXEgI0ptE

Und hier die legendäre Mitternachtseinlage: https://youtu.be/Vd46wrLpzu0

© STAGE X Veranstaltungstechnik / Damir Bijedic

Ein Partner, der Veranstaltungen unvergesslich macht

Der Borg-Ball in Murau war ein voller Erfolg – und das vor allem dank der engagierten und kreativen Arbeit von STAGE X. Ihre Fähigkeit, ein Event nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich und organisatorisch zu einem Erlebnis zu machen, hebt sie deutlich hervor. Wer selbst ein Event plant und auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner ist, sollte unbedingt hier vorbeischauen.