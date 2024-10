Im Pflegebereich der Caritas beschäftigt zu sein, bedeutet mehr, als „nur“ einen Job auszuüben: Wer bei der Caritas mitarbeitet, bewirkt jeden Tag etwas Positives. Familiäre Strukturen in den Pflegewohnhäusern, die laufende Möglichkeit zur bezahlten Fort- und Weiterbildung, um stets auf dem neuesten Stand der Pflegewissenschaft zu sein, und die Chance eigene Talente auszuleben – das macht die Arbeit in der Caritas besonders.

Neben der Arbeit in Pflegewohnhäusern in der ganzen Steiermark bietet die Caritas Karrieremöglichkeiten im Betreuten Wohnen – für jeden und jede ist im breiten Feld der Pflege mit Sicherheit das Richtige dabei.

Einblicke gewinnen

Für alle, die Interesse an einer Laufbahn in der Pflege haben, bietet die Caritas in ihren Schulen zudem praxisnahe Ausbildungen in Pflegeberufen – für Jugendliche nach der 8. Schulstufe sowie all jene, die einen neuen Berufsweg einschlagen möchten.

Was der Caritas dabei ein großes Anliegen ist? Schon früh erlebbar zu machen, wie ein Arbeitsleben in der Pflege aussehen kann. Praktika und Schnuppererfahrungen in den Pflegewohnhäusern sind laufend möglich, ebenso der Austausch mit langjährigen Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie den Haus- und Einrichtungsleiterinnen und -leitern vor Ort. Die Kolleginnen und Kollegen des Pflegebereichs freuen sich, allen Interessierten ehrliche Einblicke in die Ausbildung, den Arbeitsalltag und die Berufsangebote der Caritas geben zu dürfen.