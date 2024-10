Entspannung pur

Ob in der Saunalandschaft, bei unzähligen Behandlungen im Wellness Spa oder im Ayurveda-Zentrum, Ihre einzigen Aufgaben in der Thermana Laško sind: Entspannen, genießen und Wellness pur erleben. Wer sich gerne einen längeren Aufenthalt gönnen möchte: Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Thermana Park ist eine Oase der Ruhe und begeistert mit seiner eleganten Ausstattung.

Grundsätzlich sind die Thermana Laško Hotels die perfekte Wahl für Familien, Paare, Senioren und Alleinreisende. Familien genießen das Wellenbad, den Wasserspielbereich und die Wasserrutsche. Kinder relaxen bei einer Schokoladen- oder Erdbeer-Körpermassage, während die Eltern sich eine Sportrückenmassage oder eine Gesichtsbehandlung gönnen. Wer sich gerne allein erholen möchte, sollte die Ayurveda- und Yoga-Programme ausprobieren, die von Experten aus Kerala, Indien, geleitet werden.

Thermalwasser: Belebend und revitalisierend

Die geheimnisvolle Heilkraft der Quellen in Laško war schon den alten Römern bekannt. Das Thermalwasser wirkt wohltuend auf den ganzen Körper. Wegen der positiven und anregenden Eigenschaften des Thermalwassers in Laško wird das Wasser auch zum Trinken empfohlen. Die Schwimmbäder findet man dabei entweder unter der Glaskuppel oder im Freien. Wellenbecken (31 °C), Whirlpools (34 °C), Kneipp-Pfad oder Kinderbecken (32°C) und vieles mehr… Wer sich lieber mal so richtig aufwärmt, findet in der 675 m² großen Saunalandschaft sicher einen erholsamen Platz.

Eine Kombination aus Wellness und aktiver Erholung

Die Umgebung des Hotels ist ideal für aktive Gäste! Unternehmen Sie einen ruhigen Spaziergang am Ufer des Flusses Savinja oder nutzen Sie die nahe gelegenen Hügel zum Radfahren oder Wandern. Durch die zentrale Lage sind fast alle Ausflugsziele in Slowenien schnell erreichbar.