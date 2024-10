Starten Sie in den Winter. Genießen Sie Weihnachten wie früher mit einem Besuch des Katschberger Adventweges (bis 25.12.24) – Sie erreichen den Adventweg ab Hotel zu Fuß. Der Schnee verwandelt den Katschberg bereits mit Anfang Dezember in ein Winterwunderland und ab 6. Dezember geht’s ab auf die Skipiste. Ski-In und Ski-Out ist das Motto. Direkt an der Skipiste gelegen, erreichen Wintersportfreunde 80 Pistenkilometer innerhalb kürzester Zeit. Skikurse, Kinderskikurse beginnen direkt bei den Hotels. Der Winter am Katschberg (auf der Kärntner und Salzburger Seite) lockt mit seiner Vielfalt: Skifahren, Snowboarden, Winterwandern, gemütlichen Spaziergängen, Pferdekutschenfahrten, Hütten und Einkehren, Wellness und Hochgenuss – super für Skifahrer – für Beginner und Könner, sehr schön gelegen für alle, die abseits der Piste den Winter genießen möchten.

Zum Skiopening gibt’s ein besonders attraktives Angebot: Drei Nächte inklusive Halbpension, 1.500 m² Wellness, Flasche Prosecco & weiße Pralinen am Zimmer und Hinteregger Bonuscard gibt’s bereits ab 357 Euro pro Person. Wer den Zauber des Katschberger Adventweges möchte, wird sehr familiär und heimelig verwöhnt. Vier Nächte buchen Sie hier ab Euro 549,- pro Person mit ganz vielen Inklusivleistungen. Tolle Skiangebote gibt’s auf der Website. Im Familienhotel Hinteregger wird besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: viel Regionalität, autofreier Urlaub ist möglich, heimisch hochwertige Küche – das Hotel ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.