Attraktive Thermenpakete für Ihre Auszeit

Das Hotel bietet Ihnen verschiedene Thermenpakete ab zwei Nächten, perfekt für die ganze Familie! Ein besonderes Highlight ist die Sonntagsanreise-Aktion 3+1: Buchen Sie drei Nächte und eine zusätzliche Nacht wird Ihnen dazu geschenkt– inklusive eines Tags in der Parktherme! So können Sie Ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen und noch länger entspannen.

© Bachner Hotel Betriebs – GmbH

Ihr gemütliches Zuhause auf Zeit

Das Hotel *** Altneudörflerhof verfügt über 47 komfortable Zimmer, darunter 15 Einzelzimmer. Viele der Zimmer haben einen Balkon mit herrlichem Ausblick auf den Garten oder die ruhige Nachbarschaft – ein idealer Ort, um nach einem Tag in der Therme oder auf dem Rad zu entspannen.

© Bachner Hotel Betriebs – GmbH

Ein perfekter Start in den Tag

Ein besonderes Augenmerk wird auf das reichhaltige Steirerfrühstück geschenkt. Es umfasst knuspriges Brot und Gebäck vom lokalen Dorfbäcker, frisch zubereitete Eiergerichte von Freilandhühnern, Müsli und Joghurts sowie saisonales Obst und Gemüse aus der Region. Dazu wird Ihnen frisch gebrühter Filterkaffee, köstlicher Espresso und erfrischende Natursäfte serviert. Ein Frühstück, das Ihnen die Energie für einen erlebnisreichen Tag liefert!

© Bachner Hotel Betriebs – GmbH

Aktiv im Frühling – Radfahren in der Region

Auch für Radbegeisterte ist das Hotel die perfekte Wahl. Der Altneudörflerhof ist eingebettet in das weitläufige Radwegenetz der Region, ideal für Genuss- und E-Bike-Touren. Eine moderne, komplett ausgestattete Radgarage steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

© copyright-parktherme-bad-radkersburg-fotograf-harald-eisenberger-winter-07

Lassen Sie sich vom Charme der Südoststeiermark verzaubern und genießen Sie eine wohlverdiente Auszeit in Bad Radkersburg. Ob entspannende Thermenmomente, kulinarische Highlights oder Aktivurlaub auf dem Rad – hier finden Sie alles, was Sie für Ihren perfekten Urlaub brauchen.

Buchen Sie noch heute Ihren Thermenurlaub und freuen Sie sich auf eine erholsame Zeit!