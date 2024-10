Sonnenskilauf in Osttirol – ein echter Geheimtipp

Osttirol, bekannt für seine schneesicheren Skigebiete und reichlich Sonne, ist ein Paradies für Skifahrer, die abseits des Massentourismus Wintergenuss in Reinkultur suchen. Zettersfeld und Hochstein bieten abwechslungsreiche Pisten ohne Wartezeiten an den Liften, umgeben von der beeindruckenden Kulisse der Lienzer Dolomiten. Dank der Südseite der Alpen genießen Sie ganztägig Sonne – perfekt für traumhafte Skitage.

Luxuriöse Unterkunft im Herzen von Lienz

Das Grandhotel Lienz***** bietet Ihnen alles, was das Herz begehrt. Mit seiner zentralen Lage ist es ideal für einen Skiurlaub mit urbanem Flair. Die luxuriösen Suiten, das Gourmetrestaurant mit Zwei-Hauben-Koch Christian Flaschberger und der mehrfach ausgezeichnete Spa-Bereich mit eigenem Medical Care Center machen jeden Aufenthalt zu einem Erlebnis. Lassen Sie sich im eleganten Wellnessbereich verwöhnen und genießen Sie abends in der Bar edle Tropfen aus dem gut sortierten Weinkeller – Sommelier Manfred Ortner teilt hier einige seiner bestgehüteten Schätze.

Perfekte Kombination aus Aktivität und Entspannung

Das Arrangement „Ski and the City“ bietet Ihnen die ideale Mischung aus sportlicher Aktivität und luxuriösem Verwöhnprogramm: Genießen Sie drei Nächte in einer Superior Suite inklusive Gourmet-Frühstück, 3-Tage-Skipass, tägliches Vitalprogramm, Wellnessangebote und vieles mehr. Der Skipass ist für die Skigebiete Zettersfeld und Hochstein gültig, und der hoteleigene Shuttle bringt Sie in nur wenigen Minuten zu den Talstationen. Nach dem Skifahren warten entspannte Stunden im Spa oder ein Shopping-Bummel in der malerischen Altstadt von Lienz.

Unvergessliche Genussmomente auf und abseits der Pisten

Auch abseits der Piste bietet die Region pure Winterfreude. Auf den Sonnenterrassen der Skihütten gönnen Sie sich eine wohlverdiente Pause mit regionalen Köstlichkeiten, während Sie den Blick über die verschneiten Gipfel der Hohen Tauern und Dolomiten schweifen lassen. Die Sonne begleitet Sie den ganzen Tag – und setzt den perfekten Rahmen für Ihren exklusiven Winterurlaub.

Ihr Wintertraum in Lienz beginnt hier!

Buchen Sie das exklusive „Ski and the City“-Paket im Grandhotel Lienz***** und erleben Sie einen Winterurlaub der Extraklasse. Ab 599 Euro pro Person erwartet Sie ein Aufenthalt, der keine Wünsche offenlässt – von der stilvollen Unterkunft über kulinarische Hochgenüsse bis hin zu unvergesslichen Skimomenten.

Mehr Informationen und Buchungen unter: www.grandhotel-lienz.com

Entdecken Sie Lienz – den perfekten Ort, um Sonne, Ski und Luxus zu vereinen!