Ganztägiger Spaß in Ljubljana

Wenn Sie einen Ausflug in die slowenische Hauptstadt planen, werden Sie von den 4 WOOP!-Filialen in Ljubljana begeistert sein. Dort erwartet Sie den ganzen Tag lang Spaß, Action und köstliches Essen!

Wie können Sie Ihren Tag im WOOP! Ljubljana verbringen?

1. Sprung in den Fun Park – Beginnen Sie Ihren Tag im größten Trampolinpark Sloweniens, der mehr bietet als nur Springen. Neben 100 Trampolinen, einem Basketballbereich, interaktiven Spielen und einem Ninja-Parcours erwartet Sie auch ein Bereich mit interaktiven Kletterwänden (Fun Walls), der 43 verschiedene Kletterrouten bietet – geeignet für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren! Testen Sie Ihre Kletterkünste und rutschen Sie anschließend die aufregende 7 Meter lange Parabolrutsche hinunter oder überwinden Sie Ihre Höhenangst mit einem Sprung vom WOOP! Hochhaus.

2. Adrenalinrennen auf der WOOP! Kartingbahn – Nach dem Springen und Klettern ist es Zeit für Geschwindigkeit! Die WOOP! Kartingbahn ist die modernste, mehrstöckige Kartbahn in diesem Teil Europas. Die attraktive Strecke ist mit modernen Elektrokarts und spektakulärer Beleuchtung ausgestattet. Die Bahn eignet sich sowohl für Kinder und Anfänger als auch für erfahrene Fahrer. Treten Sie in einem Rennen gegen Ihre Familie oder Freunde an und finden Sie heraus, wer der schnellste Fahrer ist!

3. Mittagessen und kurze Pause – Gönnen Sie sich zwischen den aufregenden Erlebnissen ein Mittagessen in der WOOP! Arena. Diese beeindruckt nicht nur mit unterhaltsamen Attraktionen, sondern auch mit einer hervorragenden Küche. Probieren Sie eine echte neapolitanische Pizza, köstliche Burger, frische Salate oder erfrischende Getränke.

4. 10 thematische Escape Rooms für alle Altersgruppen – In Ljubljana erwarten Sie 10 verschiedene Escape Rooms, die für alle Altersgruppen und Vorlieben geeignet sind. Familien können sich in einfacheren Räumen mit lustigen Themen wie Harry Potter oder Charlie und die Schokoladenfabrik versuchen, während für Erwachsene anspruchsvollere Herausforderungen bereitstehen, wie Geschichten aus der Money Heist, Jack the Ripper, der Horrorfilm The Walking Dead und andere spannende Themen.

5. WOOP! Challenges Testen Sie Ihre Fähigkeiten – Wenn Sie auf der Suche nach etwas Einzigartigem sind, erwarten Sie die WOOP! Challenges, ein Labyrinth aus Aufgabenräumen, in denen Sie Ihre Logik, Stärke, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit testen. Eine hervorragende Wahl für Kinder und Erwachsene, die Spaß daran haben, Herausforderungen zu meistern und Rätsel zu lösen!

6. Entspannen Sie sich beim interaktiven Bowling – Nach einem aktionsreichen Tag ist es Zeit, sich zu entspannen! Treten Sie im WOOP! Bowling an, welches die modernsten Bahnen in Slowenien bietet und für alle Altersgruppen und Erfahrungsstufen geeignet ist. Das Spiel wird noch spannender dank interaktiver Projektionen und der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Bowling-Spielen zu wählen, die das klassische Erlebnis aufpeppen. Kinder und Anfänger können die speziellen Bahnen mit Seitenwänden nutzen, während erfahrene Spieler den Wettbewerb genießen werden.

Tagesausflug nach Maribor

Wenn Sie den Osten Sloweniens bevorzugen, ist WOOP! Maribor das perfekte Ziel für Sie! Neben der praktischen Lage am Fuße des Pohorje-Gebirges können Sie einen Tag voller spannender Attraktionen verbringen.

Was können Sie im WOOP! Maribor erleben?

Trampoline für alle Generationen – Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Besuch im Trampolinpark, wo Sie Springen, interaktive Spiele, Klettern, Sprünge auf das Luftkissen und Akrobatik genießen können. Der Trampolinpark ist ideal für Kinder und Erwachsene und bietet eine großartige Kombination aus Entspannung und Spaß.

2. Themen-Escape Rooms für Jugendliche und Erwachsene – WOOP! Maribor bietet mehrere herausragende Escape Rooms, die für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene geeignet sind. Diese Räume sind von bekannten Geschichten wie dem Orient-Express, Tschernobyl und dem Horrorfilm Saw inspiriert. Die Räume sind voller spannender Rätsel und anspruchsvoller Aufgaben, die Ihre geistigen und Teamfähigkeiten auf die Probe stellen. Perfekt für alle, die nach einer thematisch anspruchsvollen und intellektuellen Herausforderung suchen!

3. Mittagessen und Entspannung an der Bar – Nach den spannenden Escape Rooms gönnen Sie sich eine Pause in der WOOP! Bar in Maribor, die eine breite Auswahl an Getränken, Desserts und Snacks bietet – perfekt, um neue Energie zu tanken.

4. Glow Golf – Minigolf im Neonlicht – Setzen Sie Ihren Nachmittag mit dem unterhaltsamen Glow Golf fort, bei dem Sie in einem wunderschönen, mit Neonlicht beleuchteten Ambiente Minigolf spielen. Dies ist die perfekte Attraktion für die ganze Familie und Freunde, die nach einem besonderen Erlebnis suchen!

Warum ist WOOP! das perfekte Ziel für einen Tagesausflug?

WOOP! bietet alles, was Sie für einen unterhaltsamen Tagesausflug benötigen, egal ob Sie sich für Ljubljana oder Maribor entscheiden. Attraktionen für alle Generationen, Adrenalinherausforderungen und leckeres Essen sorgen dafür, dass Ihnen die Gründe für ein Lächeln nicht ausgehen.