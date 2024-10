Ein Blick in die Vergangenheit

Die Geschichte der Breschan Papier GmbH reicht zurück bis ins Jahr 1921, als das Unternehmen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Gegründet von den Gebrüdern Rosenstein als Buchbinderei, erlebte das Unternehmen einige der schwersten wirtschaftlichen Zeiten, darunter die Weltwirtschaftskrise von 1929. Doch es waren Alex Breschan und seine Ehefrau Maria Rosenstein, die durch ihre Hochzeit im selben Jahr den Grundstein für das heutige Unternehmen legten. Mit Leder- und Papierhandel sowie dem Schulbuchverschleiß etablierte sich das Geschäft in den folgenden Jahrzehnten fest am Markt.

© M. Assam

Viktor Breschan, geboren 1933, führte das Erbe seiner Eltern fort und legte den Grundstein für die heutigen Geschäftsbereiche. Nach seinem Tod 1989 übernahmen seine Frau Margaretha und sein Sohn Heinz die Geschäfte und expandierten das Unternehmen weiter. Mit der Eröffnung des Spielwarenfachmarkts „Rabattz“ 1997 in Spittal an der Drau wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt – ein Geschäft, das bis heute als größter Spielwarenhändler in Kärnten gilt.

© M. Assam

Neuer Wind mit alter Stärke

Nach dem Ableben seines Vaters Heinz führt Moritz Viktor Breschan das Unternehmen heute als geschäftsführender Gesellschafter mit viel Leidenschaft und einem klaren Blick für die Zukunft. Trotz des Generationswechsels bleibt die Breschan Papier GmbH ihren Werten treu: Tradition, Verlässlichkeit und ein partnerschaftlicher Umgang mit Kundinnen, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern stehen im Mittelpunkt.

Ein breites Sortiment für alle Generationen

An den Standorten in Feldkirchen und Spittal an der Drau bietet die Breschan Papier GmbH auf einer Verkaufsfläche von insgesamt fast 2.000 m² ein vielfältiges Sortiment. Von Büchern, Papier und Bürobedarf bis hin zu Schulranzen, Dekorations- und Esoterikartikeln – hier wird jeder fündig. Besonders im Bereich Spielwaren, wo Breschan als größter Händler Kärntens agiert, ist das Unternehmen die erste Adresse für Jung und Alt.

© M. Assam

Mehr als nur Handel

Die Breschan Papier GmbH sieht sich nicht nur als reines Handelsunternehmen, sondern als Teil der regionalen Gemeinschaft. Ihr Sortiment richtet sich an alle Menschen, unabhängig von Alter oder sozialem Status. Diese Werte und das Streben nach Neuheiten und Qualität sind das Fundament, auf dem das Unternehmen seit über 100 Jahren steht.

Mit der Übernahme durch Moritz Viktor Breschan in vierter Generation setzt die Breschan Papier GmbH ihren Weg fort, fest verankert in der Tradition, aber mit Blick auf die Herausforderungen und Chancen der Zukunft. Es bleibt spannend, welche weiteren Kapitel diese beeindruckende Unternehmensgeschichte noch schreiben wird.