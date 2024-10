Feinste Bauerntafel und die Geschmäcker von Radovljica

Bei der Bauerntafel, die nun vom 05. Oktober auf den 12. Oktober verschoben wurde, können Feinschmecker direkt auf den Feldern der Region das genießen, was hier angebaut, aufgezogen und verfeinert wird. Ein echtes Erlebnis: Nach einer Fahrt auf dem Heuwagen gibt es Besichtigungen und Verkostungen auf Bauernhöfen, gefolgt von einem Vier-Gänge-Mittagsmenü, das drei Spitzenköche der Region aus lokalen Zutaten zaubern.

Bei der Bauerntafel werden zwischen Feldern und Weiden kreative Gerichte serviert © KK

Ein Muss für Gourmets und Genießer ist auch das Eröffnungsdinner der Veranstaltungsreihe „Die Geschmäcker von Radovljica“ am Freitag, den 25. Oktober. Veranstaltungsort ist das Restaurant Tabor in Podbrezje. Hier treffen kulinarische Koryphäen aus sieben Spitzen-Restaurants aufeinander, um gemeinsam ein unvergessliches Fünf-Gänge-Menü zu kreieren. Die Redewendung, dass viele Köche den Brei verderben würden, ist in diesem Fall mehr als nur Fehl am Platz, schließlich können sich die Gäste auf einen erlesenen kulinarischen Höhepunkt freuen. Für beide Veranstaltungen, der „Bauerntafel“ und das Eröffnungsdinner „Die Geschmäcker von Radovljica“, kann man sich unter www.radolca.si/de anmelden.

© KK

Erschmecken Sie Radovljica

Nach dem Eröffnungsdinner am 25. Oktober geht es mit der Veranstaltung „Die Geschmäcker von Radovljica„ weiter. Diese dauert bis 30. November. In diesem geschmackvollen Monat gibt es in sieben Restaurants und Gasthäusern eigene Drei-Gänge-Menüs mit Zutaten aus der Region – zum Preis von 30 Euro. Mit dabei sind: Hiša Linhart, Gostišče Tulipan, Gostišče Draga, Restaurant Tabor, Restaurant Šobec, Baffi House of Pizza und Villa Podvin. Der Oktober und November sind also perfekt, um einen Urlaub in Radovljica zu verbringen und sich durch die kreativen Menüs zu kosten.

Radovljica ist auch für seine Schokolade berühmt © Mankica Kranjec

Süße (Ver-)führungen

Aber auch abseits der Essenszeiten gibt in Radovljica viel zu entdecken. Etwa die Schokoladenmanufaktur »Radolška čokolada« oder das Imkereizentrum Lesce – beide laden zu süßen Führungen ein.

Wer zwischendurch wieder ein paar Kalorien loswerden möchte, ist mit den geführten Radtouren „Mit dem Fahrrad zu den Bauernhöfen von Radol‘ca“ genau richtig. Der Herbst ist zudem die perfekte Zeit für Wanderungen und Spaziergänge durch die idyllische Landschaft rund um Radovljica. Auf zwölf verschiedenen Themenwanderwegen lässt sich die Region zu Fuß entdecken. Der Lambergweg führt zum Beispiel zur Burgruine Kamen und ist für die ganze Familie geeignet. Der Petrusweg ist etwas herausfordernder durch einen steilen Anstieg und der leichte Naturlehrpfad Pusti Grad führt zur Ruine Waldenberg.