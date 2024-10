„Wir freuen uns, Fotografie wieder nach Klagenfurt zu bringen“, erklärt Jörgen Nimphy, geschäftsführender Gesellschafter von Digitalstore. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden vor Ort fachkundige Beratung und individuelle Lösungen zu bieten. Fotografie ist für uns nicht nur ein Geschäft, sondern eine Leidenschaft, die wir in Kärnten mit vollem Einsatz wieder aufleben lassen möchten.“

Die neue Filiale in Klagenfurt bietet ein breites Spektrum an Produkten, von High-End-Kameras und modernster Fotografietechnik bis hin zu innovativen Drucklösungen und vielfältigem Zubehör. Egal, ob Sie ein professioneller Fotograf, ein ambitionierter Hobbyfotograf oder ein Industrieanwender sind – hier finden Sie alles, was das Herz begehrt.

Persönliche Beratung in einer digitalen Welt

In einer Zeit, in der immer mehr Käufe online abgewickelt werden, setzt Digitalstore bewusst auf den persönlichen Kontakt. „Die Fotografie ist eine kreative Kunst, und es ist uns wichtig, unseren Kunden eine individuelle Beratung zu bieten“, betont Nimphy. „Unsere Mitarbeiter sind selbst leidenschaftliche Fotografen, und durch regelmäßige Schulungen sind sie stets auf dem neuesten Stand der Technik.“

Damit vereint der Digitalstore das Beste aus beiden Welten: Die Kunden können sich auf eine professionelle Beratung in der Filiale verlassen und sich gleichzeitig vorab auf der Webseite digitalstore.at über das umfangreiche Produktsortiment informieren.

Workshops, Fotowalks und Events für die Fotografen-Community

Mit der neuen Filiale in Klagenfurt wird Digitalstore nicht nur eine Anlaufstelle für Fotoprodukte und Zubehör bieten, sondern auch die lokale Fotografengemeinschaft unterstützen. Es sind regelmäßig Workshops, Fotowalks und eine Hausmesse geplant, bei denen Fotografen ihr Wissen erweitern, sich vernetzen und neue Techniken erlernen können.

„Wir möchten, dass unsere Filiale ein lebendiger Treffpunkt für alle Fotografieinteressierten wird“, sagt Nimphy. „Die Fotografie ist mehr als nur Technik – es geht darum, Momente festzuhalten und Geschichten zu erzählen. Wir freuen uns darauf, diese Leidenschaft mit der Fotografengemeinschaft in Kärnten zu teilen.“

Ein weiteres Kapitel in der 40-jährigen Erfolgsgeschichte

Die Eröffnung der Filiale in Klagenfurt markiert einen weiteren Meilenstein in der langen Erfolgsgeschichte des Digitalstores. 1984 in Wien gegründet, hat sich das Unternehmen von einem kleinen Fotofachgeschäft zu einem führenden Anbieter für Foto- und Videotechnik in Österreich entwickelt. Mit einem stetig wachsenden Sortiment und einem Team aus über 30 Mitarbeitern bietet Digitalstore heute weit mehr als nur Kameras – vom Verleih von Profiequipment bis hin zu Schulungen und Fachberatungen für Industriekunden.

Jetzt bringt Digitalstore seine Kompetenz nach Kärnten, um auch hier Fotografen mit Leidenschaft zu begeistern. Besuchen Sie die neue Filiale in Klagenfurt ab dem 9. Oktober 2024 und erleben Sie ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit persönlicher Beratung, spannenden Events und einer beeindruckenden Auswahl an Produkten. Fotografie aus Leidenschaft – jetzt auch in Kärnten!