Der Wert von Produkten misst sich immer seltener nur durch das klassische Preis-Leistungs-Verhältnis. Die positive Wirkung auf Umwelt, Gesellschaft und Wertschöpfung wird wichtiger – und ist in entsprechenden ESG-Nachhaltigkeitszielen der UNO festgeschrieben. Die Raiffeisen-Landesbank rangiert diesbezüglich unter den Regionalbanken im weltweiten Spitzenfeld. So hat man kürzlich für die nachhaltige Ausrichtung der Bank in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und verantwortungsvolle Unternehmensführung eine Auszeichnung mit dem renommierten ISS ESG-Prime Rating erhalten. Es ist aber nicht die einzige Anerkennung für die Bank.

Vom Familienministerium wurde man für besondere Bemühungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit dem Gütesiegel „berufundfamilie“ zertifiziert. Gewürdigt werden damit unter anderem die flexiblen Arbeitszeitmodelle inklusive einer zeitgemäßen Homeoffice-Richtlinie sowie das Sport-, Gesundheits- und Freizeitangebot für die Mitarbeiter.

Keine Institution, sondern die Kunden selbst beurteilen die Qualität der Beratungsgespräche. Tausende Bewertungen weisen dabei mit einer Durchschnittsnote von 1,03 (Schulnotensystem) einen hervorragenden Wert aus.

