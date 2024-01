Hier kommen Sie zum Liveticker des Rennens!

Es sollte nicht passieren, passiert aber immer wieder: Ein Streckenarbeiter steht auf oder knapp neben der Strecke und ein Rennläufer kommt. So geschehen auch heute Abend beim Riesentorlauf in Schladming. Beim ersten Durchgang des Schweizers Fadri Janutin war ein Pistenhelfer direkt neben einem Tor im Sichtfeld des Läufers, der 24-Jährige erschrak kurz, reagiert aber blitzschnell und kann gerade noch so einen Unfall verhindern. Janutin konnte seinen Lauf zwar beenden, verpasste aber als 47. klar den zweiten Durchgang. Hier sehen Sie den Vorfall im Eurosport-Video: