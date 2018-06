Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Gemeinschaftliches Bauen und Wohnen als Antwort auf die drängendsten Fragen unserer Gesellschaft: Das Baugruppenprojekt„KooWo Volkersdorf“ in Graz-Umgebung zeigt gerade, wie das Miteinander gelingen kann.

KOOPERATIVES BAUEN UND WOHNEN IN GRAZ-UMGEBUNG

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© SCHWARZ-PLATZER

Der Grazer Architekt Werner Schwarz ist ein Wiederholungstäter in Sachen Baugruppe: Die Idee des generationenübergreifenden gemeinschaftlichen Bauens und Wohnens begeistert ihn seit seiner Studentenzeit, drei derartige Projekte hat er bereits umgesetzt. 2014 erschien es ihm wieder einmal an der Zeit, sein im Siedlungsbau für Genossenschaften erworbenes Wissen in ein Gemeinschaftsprojekt zu investieren.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.