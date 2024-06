Ich habe so viele Trauermücken auf der Yucca-Palme. Was kann ich unternehmen?

Sie müssen weniger gießen. Am besten erst, wenn die Erde einen Zentimeter unter der Oberfläche trocken ist. Man kann aber auch in den Untersetzer gießen, damit das Wasser von unten kommt.



Meine Amaryllis will nicht so recht. Soll ich sie trotzdem stehen lassen?

Auf alle Fälle. Hören Sie erst August/Mitte September mit dem Gießen auf. Am besten stellen Sie sie dann in den Keller, damit sie eine Trockenphase hat.



Die Zyklame sprengt bereits den Blumentopf – welche Erde soll ich verwenden, wenn ich sie umtopfe?

In diesem Fall können Sie beruhigt zu ganz normaler Blumenerde greifen.



Ich fürchte, dass mein Marillen- und auch der Nektarinenbaum die Kräuselkrankheit haben – die Blätter kringeln sich ein.

Der Marillenbaum eher nicht, der Nektarinenbaum auf jeden Fall. Hier würde ich die Blätter, die gekräuselt sind, abreißen. Die nächste Garnitur ist dann gesund. Das ist übrigens ein ganz typisches Zeichen für zu viel Regen. Beim Marillenbaum handelt es sich eventuell um Blattläuse. Ich würde mir aber keine allzu großen Sorgen machen. Generell können Sie sich immer mit Pflanzen stärkenden Maßnahmen wie Schachtelhalmextrakt und effektiven Mikroorganismen behelfen. Einfach damit übersprühen, das ist eine sehr große Hilfe für Pflanzen.



Herr Ploberger, zuerst einmal: Alles Gute zu Ihrem besonderen Geburtstag! Machn Sie weiter so! Nun habe ich aber noch eine Frage. Ich habe eine Japan-Azalee, die in den vergangenen drei Jahren stark gewachsen ist. Soll man sie zurückschneiden?

Am besten nicht schneiden, wenn sie nicht störend ist. Ab und zu Moorbeetdünger geben und Sie werden noch viel Freude damit haben.



Wann schneidet man beim Salbei eigentlich die Blüten ab?

Sobald sie verblüht sind, sollten sie zurückgeschnitten werden, dann treibt er auch noch einmal durch.



Beim Zitronenbaum waren im Winter sehr viele Zitronen gelb, als ich ihn wieder hinausgestellt habe, sind sie wieder grünlich geworden. Habe ich etwas falsch gemacht?

Sie waren wohl noch nicht reif. Ich denke auch, dass es zuvor zu trocken war und sich die Früchte daher gelblich eingefärbt haben. Als die Feuchtigkeit im Freien dann wieder da war, haben sie wieder begonnen, zu wachsen.



Wann kann man den Feigenbaum schneiden?

Im zeitigen Frühjahr. Generell gilt: Je weniger Sie schneiden, desto mehr Früchte haben Sie. Wenn Sie genug Platz haben, einfach wachsen lassen. Ansonsten einzelne Äste herausschneiden, damit sich der Feigenbaum von unten wieder verjüngt.



Kann ich den Orchideendünger eigentlich auch für andere Pflanzen verwenden?

Ja, für alle. Das ist gar kein Problem.



Herr Ploberger, was hilft gegen Blattläuse auf dem Oleander?

Am besten hilft Schmierseifenwasser. Einen Esslöffel Schmierseife auf einen Liter Wasser gut auflösen und direkt auf die befallenen Stellen geben. Es hilft aber auch schon, ihn mit dem Gartenschlauch abzuwaschen.



Die Blätter der Tomaten in meinem Gewächshaus sind braun oder haben weiße Flecken. Und im August sind sie kaputt. Ich verzweifle schön langsam.

Hier ist die hohe Luftfeuchtigkeit ein Problem. Tomaten mögen keine Feuchtigkeit, auch keine Luftfeuchtigkeit. Es hat heuer und im Vorjahr hier viel mehr geregnet als sonst. Am besten schaffen Sie sich einen Ventilator an, sie brauchen im Gewächshaus bewegte Luft. Man kann aber auch mit Lecithin sprühen. Es ist im Gartenhandel erhältlich.



Mein Nachbar hat Bambus gesetzt, der jetzt bis zu uns wuchert. Wie kann man denn eine weitere Ausbreitung verhindern?

Direkt beim Zaun würde ich die Wurzeln einmal abstechen, einen Graben machen und eine sogenannte Rhizom-Sperre bauen. Dafür verwenden Sie am besten eine dicke Metallplatte, die Sie bis in 90 Zentimetern Tiefe anbringen. So geht keine Wurzel durch. Zusätzlich müssen Sie alle Wurzeln auf Ihrer Seite ausreißen.



Im Kompost sind Millionen kleine weiße Käfer. Was kann ich tun?

Ich denke, der Kompost ist zu nass und zu sehr verdichtet. Am besten, Sie geben einige Äste dazu, damit er besser durchlüftet wird.



Die Blätter des Kirschbaums sind braun gepunktet. Was ist das?

Das ist die sogenannte Schrotschusskrankheit. Sie tritt bei sehr feuchter Witterung auf. Am besten schon im zeitigen Frühjahr vorbeugen und mit Schachtelhalmextrakt sowie effektiven Mikroorganismen arbeiten. Bei einem großen Baum ist das Sprühen allerdings schwierig.



Hilfe! Die Weintrauben wachsen zwar, aber sobald sie reif sind, werden sie schwarz.

Das ist der falsche Mehltau. Hier verwenden Sie am besten Backpulver – ein Teelöffel Backpulver auf einen Liter Wasser. Die Pflanze damit besprühen.



Der Jasmin auf meinem Balkon hat komplett braune Blätter bekommen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.

Sie haben ihn in Liebe ertränkt und eindeutig zu viel gegossen.



Die Karotten wollen bei mir schon seit ein paar Jahren nicht und nicht wachsen.

Das werden Schnecken sein, sie beißen die Pflanzen an, bevor sie richtig zu keimen beginnen. Ein Tipp, den Sie jetzt noch umsetzen können. Nehmen Sie ein leeres Marmeladenglas und füllen Sie es mit etwas Sand, Samen und ein bisschen Wasser. Deckel drauf, schütteln und warm stellen. Dieses Gemisch streuen Sie dann nach einiger Zeit in die Saat-Rille, Sie werden sehen, dann gehen sie auf.



Ich kaufe immer wieder Basilikum im Topf und setze ihn, wenn die Blätter abgeerntet sind, in den Garten. Leider gelingt das nie. Gibt es einen Trick?

Basilikum braucht ganz viel Wärme und auch Dünger. Probieren Sie es jetzt im Hochsommer noch einmal – ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt klappen wird.



Ich habe so viele Schnecken im Garten, was hilft denn am besten dagegen?

Am wirkungsvollsten ist Schneckenkorn – ich empfehle ein Biomittel und zwar das mit den blauen Körnern. Bei mir hat sich bewährt, dass ich viele wilde Ecken mit Laub und Gehölzen im Garten habe. Dort leben Igel, Blindschleichen und viele andere Nützlinge. Und: Die wichtigste Maßnahme – bitte fürs kommende Jahr vormerken – Ende Februar mit dem Schneckenkorn beginnen.



Wie lässt sich das Unkraut zwischen den Granitsteinen entfernen?

Ich habe hier selbst viel ausprobiert. Ein Flämmgerät ist günstig und funktioniert am besten. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie die umliegenden Pflanzen vor der Hitze schützen. Ein weiterer Tipp wäre hochprozentige Essigessenz aufzusprühen.



Wann und wie gießt man denn im Sommer am besten?

In der Früh und alle vier Tage total ausreichend. Wenn man täglich ein bisschen gießt, erreicht das Wasser die Wurzeln nicht. Wer abends gießt, tut den Schnecken etwas Gute, die die Feuchtigkeit lieben.



Muss man Gurken eigentlich auch ausgeizen?

Ich würde es nicht machen, denn die Blätter sind sozusagen der Sprit für die Pflanzen.



Mein Rucola wird in der Nacht immer abgefressen. Ich sehe aber keine Schädlinge. Was könnte das sein?

Zu 99 Prozent sind das Schnecken, glauben Sie mir. Machen Sie den Test und stellen Sie eine kleine Schale mit einem Gemisch aus Wasser und Kleie oder Bier auf. Das lieben Schnecken. Dann haben Sie den Beweis.