Vor einem Jahr wurde die Einführung eines Einwegpfands beschlossen. Am Donnerstag hat das Umweltministerium zusammen mit dem neu gegründeten Trägerverein Einwegpfand die Details vorgestellt. Ab 2025 werden für alle Flaschen aus Plastik sowie Dosen mit einem Volumen von 0,1 bis 3,0 Liter ein Pfand in Höhe von 25 Cent eingeführt. Einzige Ausnahme: Milch und Milchmischgetränke, da ein Sammelsystem hier hygienisch problematisch wäre.

Zurückgegeben werden können die Dosen und Flaschen künftig überall, wo diese auch gekauft werden können. In den großen Supermärkten und auch an Knotenpunkten wie Bahnhöfen werden Pfandautomaten aufgestellt. Doch auch bei kleinen Händlern oder Bäckereien können Flaschen und Dosen zurückgegeben werden. Allerdings nur in jenen Mengen, die dort üblicherweise verkauft werden und auch nur jene Produkte, die dort verkauft werden.

Verwaltet wird das Pfandsystem von einem neuen Verein, der bereits gegründet wurde. Mitglieder sind die großen Supermarktketten, die Getränkehersteller sowie die Branchenvertreter für den Handel aus der Wirtschaftskammer. Der Verein finanziert sich einerseits aus Mitgliedsbeiträgen und andererseits aus Einnahmen durch den Verkauf der Rohstoffe, also der PET-Flaschen und Aludosen.

Der Aufbau der Pfandautomaten wird von der Regierung mit insgesamt 80 Millionen Euro gefördert. Für kleine Händler wird die Installation der Automaten zur Gänze gefördert. Die Mittel kommen zu einem guten Teil aus dem Zukunftsfonds der EU.