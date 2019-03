Facebook

Noch läuft die Bewerbungsphase, noch haben Unternehmen also die Chance, sich für die renommierteste österreichische Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften in Position zu bringen. Bis 22. März können sich Unternehmen, die eine Führungsrolle und besondere Vorbildwirkung für verantwortungsvolles Wirtschaften und Nachhaltigkeit einnehmen, für den Trigos bewerben.

Bewerbungen sind in folgenden drei Kategorien möglich:

Vorbildliche Projekte. In dieser Kategorie werden nachhaltige Projekte prämiert. Projekte, die nicht nur erfolgreich umgesetzt wurden, sondern auch in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden. Als vorbildlich gelten u. a. Maßnahmen, die über den „state of the art“ hinausgehen, innovativ sind und neue zukunftsfähige Standards setzen.

Regionale Wertschaffung. Ausgezeichnet werden hier Unternehmen, die ihre Region attraktiv und zukunftsfähig gestalten, die bewusst die Wertschöpfung vor Ort halten sowie regionale Produkte oder Dienstleistungen fördern, sowie Unternehmen, die Initiativen zur Entwicklung der Region unterstützen.

Social Innovation & Future Challenges. Diese Kategorie richtet sich an Unternehmen, die gesellschaftliche Probleme in ihrer Komplexität erkennen, Lösungen dafür entwickeln und diese umsetzen. Gefragt sind dabei Innovationen „made in Austria“. Unternehmen, die Antworten auf die sozialen und ökologischen Fragen unserer Zeit suchen, Innovationen gezielt fördern und dadurch einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung sowie zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) leisten.

Ein Sonderpreis für den „CSR Newcomer des Jahres“, der an ein ersteinreichendes Unternehmen vergeben wird, sorgt für zusätzlichen Anreiz.

Jetzt für den Trigos bewerben Auch heuer können sich Unternehmen, die eine besondere Vorbildwirkung für verantwortungsvolles Wirtschaften und Nachhaltigkeit einnehmen, bis 22. März für den Trigos bewerben. Hier gibt's alle Informationen zu Kategorien und Bewerbungen Unternehmen, die für den Trigos Steiermark einreichen, nehmen automatisch auch am Bundeswettbewerb teil. Unter allen steirischen Trigos-Einreichungen wird regional zusätzlich der Preis "Bester CSR-Newcomer" in Kooperation mit der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) der Abteilung 14 des Landes Steiermark vergeben. Die steirische Trigos-Gala geht am 4. Juni 2019 in der Aula der Alten Universität Graz in Graz über die Bühne.