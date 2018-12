Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karl-Friedrich Stracke, President Fahrzeugtechnik & Engineering Magna Steyr, und TU Graz-Rektor Harald Kainz © Foto Melbinger – TU Graz

„Beide Seiten eint die Bereitschaft, Visionen zu verwirklichen und sich permanent weiterzuentwickeln. Hier eröffnet die Digitalisierung immense Chancen – und zwar nicht nur in der Fahrzeugtechnik, sondern auch in anderen Bereichen von Forschung und Wirtschaft", betont TU-Rektor Harald Kainz. Gemeinsam mit Karl-Friedrich Stracke, President Fahrzeugtechnik & Engineering Magna Steyr, hat er gerade jenen Vertrag unterzeichnet, der die strategische Partnerschaft zwischen TU und Magna nicht nur verlängert, sondern auch erweitert.

Zusätzlich zu den bisherigen Forschungsschwerpunkten liegt der Fokus nun auch auf den Bereichen automatisiertes Fahren, virtuelle Produktentwicklung und smarte Produktion. Ziel ist es, sich noch intensiver mit der Digitalisierung in der Fahrzeugentwicklung und in der Fahrzeugproduktion zu beschäftigen.

1300 wissenschaftliche Arbeiten, 13 Patente

Die Partnerschaft reicht schon 15 Jahre zurück. Seit damals arbeiten die TU Graz und der Automobilzulieferer Magna im Rahmen des 2004 ins Leben gerufenen Exzellenzzentrums der europäischen Fahrzeugtechnologie, dem FSI, höchst erfolgreich zusammen. "1300 wissenschaftliche Arbeiten und 13 gemeinsame Patente zeugen von dieser österreichweit einzigartigen Erfolgsgeschichte", wird seitens der TU betont.

„Die Kooperation zwischen der TU Graz und Magna Steyr ist für uns von großer Bedeutung, um die technologischen Herausforderungen in der Automobilindustrie gemeinsam zu bewältigen. Die Kooperation wird auch die gezielte Ausbildung der Studentinnen und Studenten fördern, um damit den Wissenstransfer in die Industrie zu ermöglichen“, betont Stracke. Kainz streicht hervor, dass "wir in der Zusammenarbeit neue Wege beschreiten, um die Zukunft aktiv zu gestalten“.