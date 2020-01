Premiere der 777X Neues Boeing-Modell hebt zum ersten Testflug ab

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Ted S. Warren)

Mit zweitägiger Verspätung ist das neue Boeing-Flugzeug 777X zu seinem Premierenflug gestartet. Die Maschine hob am Wochenende in der US-Stadt Everett im Staat Washington ab, wie ein AFP-Journalist berichtete. Wegen schlechter Wetterbedingungen hatte der US-Flugzeugbauer den bereits für Donnerstag geplanten Erstflug der 777X zuvor verschieben müssen.

Bei der Entwicklung des neuen Langstreckenfliegers hatte Boeing bereits in den vergangenen mehrere Rückschläge erlitten. Die ersten Flugzeuge sollten eigentlich schon Mitte 2020 ausgeliefert werden, doch Boeing musste den Termin aufgrund von Problemen mit dem Triebwerk und anderer technischer Pannen auf Anfang 2021 verschieben.

Testflug für neues Modell: Die Boeing 777X (c) AP (Ted S. Warren) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) AP (Mike Siegel) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) AP (Mike Siegel) (c) AP (Ted S. Warren) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) AP (Ted S. Warren) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) AP (Mike Siegel) (c) AP (Mike Siegel) (c) AP (Mike Siegel) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) AP (Ted S. Warren) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) (c) AP (Ted S. Warren) (c) APA/AFP/JASON REDMOND (JASON REDMOND) 1/22

Boeing steckt bereits wegen einer anderen Maschine in einer schweren Krise: Seit März gilt ein weltweites Flugverbot für die 737 MAX, nachdem bei zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen waren. Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt.

Flugverbot könnte demnächst aufgehoben werden

Die US-Luftfahrtbehörde FAA könnte indes noch vor Mitte des Jahres eine Aufhebung des Flugverbots des Typs 737 MAX beschließen. Eine mit dem Wiederzulassungsprozess vertraute Person bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass die FAA mehreren Fluglinien gegenüber signalisiert habe, dass das Flugverbot in den kommenden Monaten gekippt werden könnte.

Ein FAA-Sprecher bekräftigte, dass es noch keinen Zeitplan für die Wiederzulassung des Flugzeugtyps gebe. Zugleich hob er hervor, dass es seit Dezember Fortschritte im Wiederzulassungsprozess gegeben habe. Die Luftfahrtbehörde sei "zufrieden mit den Fortschritten, die Boeing in den vergangenen Wochen gemacht hat, um wichtige Zwischenziele zu erreichen", sagte der Sprecher.