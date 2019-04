Zu viele Auflagen, der Mangel an Flexibilität und ein Imagefehler stören diese vier am meisten.

Was Gründer nervt

Unternehmerin Nika Basic © ©helgebauer

Über viel Zuspruch durfte sich der Gründer- und Jungunternehmertag der Wirtschaftskammer am Freitag in Klagenfurt erfreuen. 2018 wurden in Kärnten 2560 Unternehmen gegründet, nach 2491 im Jahr zuvor.