In Deutschland Gerry Weber: 120 Geschäfte sperren zu, 450 Stellen fallen weg

Der insolvente deutsche Damenmodehersteller Gerry Weber schließt in seinem Heimatmarkt rund 120 Geschäfte und Verkaufsflächen.

Gerry Weber ©

Darauf habe sich das Unternehmen mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt, teilte die Firma am Freitag mit. Davon betroffen sind 450 Mitarbeiter. Der Mode-Konzern hatte im Jänner Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt.

Neben den jetzt bekannt gegebenen Maßnahmen in Deutschland treibe Gerry Weber in Europa die bereits angekündigte Schließung von rund 180 Verkaufsflächen voran, der mit einem weiteren Jobabbau verbunden sei, hieß es. In Österreich hatte Gerry Weber laut "Wirtschafts-Compass" zuletzt 32 Geschäfte.