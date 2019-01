Facebook

Köberl, Semmelrock-Werzer, Bartalszky, sowie Herbert Printschitz (S-Versicherung), Diethard Theuermann (Sparkasse), Paul Eiselsberg © Fritz/KK

Neben der Gesundheit bewegen die erhoffte finanzielle Sorglosigkeit und eine ausreichend hohe Pension Kärntner zwischen 16 und 65 am meisten, wenn sie an die Pension denken. Das zeigt eine IMAS-Umfrage im Auftrag der S-Versicherung und der Kärntner Sparkasse. Für ihre finanzielle Vorsorge nehmen die Kärntner auch einen Batzen Geld in die Hand: Im Schnitt wenden sie für die Pensions- und Gesundheitsvorsorge 180 Euro pro Monat auf, im Österreichschnitt sind es nur 136 Euro. Schließlich befürchtet jeder dritte Befragte, dass es die staatliche Pension in aktueller Form nicht mehr geben werde, 70 Prozent glauben, dass sie ihren Lebensstandard mit der gesetzlichen Pension nicht halten werden können.