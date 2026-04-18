Ein paar Zahlen aus der Welt von BMW Österreich zur Einordnung: Gute zwei Prozent Produktionszuwachs zählte man im Werk Steyr, Investitionen von über 450 Millionen Euro werden angeführt; die gesamte Group zählt 110 Zulieferer und 1,3 Milliarden Einkaufsvolumen in Österreich.

Und jetzt konnte Harald Gottsche, Geschäftsführer BMW Motoren GmbH und Chef in Steyr, den Start der zweiten Produktionslinie für E-Motoren im Werk in Steyr vermelden; heuer soll eine sechsstellige Zahl an E-Motoren produziert werden, für den iX3 genauso wie für die Neue Klasse. Die Spannbreite bewegt sich vom „regulären E-Motor“ bis zur Sport-Variante für BMW M.

Was BMW von der Politik für die Zukunft fordert

Für Gottsche gibt es in Sachen E-Mobilität aber noch viel zu tun, wie er in einem Interview mit der Kleinen Zeitung auch kritisch anmerkte: „Der Hochlauf der Elektromobilität und der Aufbau leistungsfähiger Batterietechnologien sind ohne internationale Wertschöpfungsketten nicht realisierbar. Die von der EU angenommenen Umfänge und Zeitschienen beim Batteriezellenhochlauf entbehren jedoch jeder praktischen Grundlage. Statt die Ursachen der unzureichenden Wettbewerbsfähigkeit anzugehen, setzt die EU-Kommission mit dem Industrial Accelerator Act auf einen protektionistischen Kurs fort – die Erwartung, damit neue Industriearbeitsplätze zu schaffen, ist unrealistisch.“

Seine Schlussfolgerung: „Die aktuell diskutierte Betrachtungsweise ist daher nicht zielführend: Wir brauchen eine Unternehmens- und Flottenperspektive statt einer isolierten Einzelproduktberechnung. Entscheidend ist die gesamte europäische Wertschöpfung – von Forschung und Entwicklung über Investitionen bis zur Produktion. Ziel muss ein Anreizsystem sein, das Wertschöpfung, insbesondere bei Zukunftstechnologien, in die EU hineinzieht, statt europäische Unternehmen mit globalen Wertschöpfungsketten zu benachteiligen.“

Die Produktion der Diesel- und Otto-Motoren bleibt in Steyr freilich parallel erhalten. „Wir produzieren im Werk Steyr damit ab sofort an sechs Montagelinien Motoren für alle Antriebskonzepte“, so Werksleiter Harald Gottsche.