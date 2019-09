Kleine Zeitung +

Faaker See Warum der Karnerhof sich Mitbewerber wünscht

Das Vier-Sterne-Hotel „Karnerhof“ ist der Leitbetrieb am Faaker See. Während dort in den vergangenen Jahren viele andere Hotels Appartements gewichen sind, investieren Hotelchefin Ursula Karner und ihre Familie laufend in die Qualität ihres Betriebs. Auch in diesem und im kommenden Winter fließen 1,2 Millionen Euro in Erneuerung der Zimmer und Neugestaltung von Hotelhalle und Restaurant.