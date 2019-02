Facebook

Mit einem Kurzbefehl auf seinem Laptop holt Christopher Müller aus einem Video das Bild einer Frau hervor. "Künstliche Intelligenz hilft uns, Videos zu klassifizieren, Personen und Objekte zu erkennen. Ob auf einem Portal wie Youtube ein Video angeschaut wird, hängt stark vom Vorschau-Bild ab. Die Bilder zu suchen wäre viel zu aufwendig, wir finden sie in Videos mit Maschinenlernen, demnächst auch für Gesichtserkennung", erklärt der CTO von Bitmovin die neueste Video-Software des Senkrechtstarters aus Kärnten. 2013 gegründet, am Sitz in San Francisco bisher 44 Millionen Dollar Investment gehoben, 130 Mitarbeiter schwerpunktmäßig in Klagenfurt und Wien. "Wir sind gut ausfinanziert und stocken heuer auf 200 Mitarbeiter auf", sucht Müller dringend IT- und Softwarespezialisten.

