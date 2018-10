Facebook

Erfolgsunternehmer Erwin Faustmann © (c) GERY WOLF

"Es geht nicht mehr." So begründete Erwin Faustmann vor vier Jahren seinen Neustart. Auf 13 Standorte war sein Unternehmen damals schon angewachsen. Sämtliche Daten liefen in Eichberg zusammen – wofür die Kapazität der örtlichen Internetleitungen aber nicht ausreichte. Deshalb entschied sich Faustmann, Produktion, Logistik und Planung seines Tischlereibetriebs nach St. Johann in der Haide zu verlegen.

Seit 2017 sind die unternehmerischen Grundpfeiler damit an der Stadteinfahrt von Hartberg eingeschlagen. Nicht nur im metaphorischen Sinn: Zur Stabilisierung des Betriebsgeländes wurden mächtige Pfähle in den Erdboden gerammt, was zu nicht unerheblichen Mehrkosten geführt hat.

5000 Quadratmeter Hallenfläche

Sechs Millionen Euro hat Faustmann in den Standort investiert. In den lichtdurchfluteten Hallen arbeitet auf 5000 Quadratmetern hoch qualifiziertes Personal an Planungstischen, Furnier- und Zuschnittmaschinen, in einer eigenen Lackiererei und in den gut sortierten Lagern. Auf weiteren 2000 Quadratmetern sind unter anderem Büros und eine Hackschnitzelheizung zur energetischen Selbstversorgung untergebracht.

Maßarbeit für Kunden in ganz Österreich Foto © (c) GERY WOLF

Geschichte 1992 gründet Erwin Faustmann seine Tischlerei. Schon im ersten Jahr nimmt er den ersten Mitarbeiter auf. Heute sind in seiner Möbelmanufaktur Faustmann 125 Mitarbeiter beschäftigt.

2017 übersiedeln wesentliche Produktions- und Planungsteile des Unternehmens nach St. Johann in der Haide, wo auf insgesamt 7000 Quadratmeter Hallen- und Bürofläche die modernste Tischlerei Österreichs und einer der größten Arbeitgeber der Region entsteht.

„Es ist die modernste Tischlerei Österreichs“, sagt Faustmann mit Blick auf seinen CNC- und 3D-Maschinenpark.

Insgesamt 125 Mitarbeiter – sie kommen direkt aus der Umgebung, aber auch aus dem Raum Fürstenfeld und Oberwart – beschäftigt er hier, am ursprünglichen Standort in Eichberg, wo weiterhin die Tapezierwerkstatt und die Buchhaltung untergebracht sind, sowie in zehn Küchenstudios zwischen Hartberg, Gleisdorf, Graz, Klagenfurt, Villach und Mattersburg. Der Personalbedarf ist latent.

Aus der Garage zum Großbetrieb

„Wir könnten zwanzig zusätzliche Mitarbeiter brauchen“, sagt Faustmann, der als gelernter Tischler das Unternehmen 1992 gegründet hat. In einer Garage. Als Ein-Mann-Betrieb. Beseelt von der Überzeugung, dass die Qualität im Mittelpunkt stehen muss: „Keine halben Sachen!“ Das Credo hat einen kontinuierlichen Wachstumsprozess eingeleitet. Schon 1994 wurde die Werkstätte ausgebaut, im Jahr 2000 eine zusätzliche Produktionshalle, 2004 die ersten Wohn- und Küchenstudios eröffnet.

Hochpräzise Handarbeit Foto © (c) GERY WOLF

Faustmann sucht weiter Mitarbeiter Foto © (c) GERY WOLF

Hochpräzise Handarbeit, modernes Design und die Berücksichtigung individueller Kundenwünsche dienen als Kern der Produkte aus der Manufaktur. Meist sind die Auftraggeber Privatpersonen, aber auch Gasthäuser, Buschenschanken und den Golfclub Fontana hat Faustmanns Mannschaft schon mit maßgeschneiderten Einrichtungen ausgestattet. Faustmann: „Wir machen alles von der kleinen Garderobe bis zu Großprojekten“ – und das nicht nur für Kunden in Österreich, sondern auch in Deutschland, Italien und Russland.

