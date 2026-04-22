Im November 2025, also vor nicht einmal sechs Monaten, bestätigten die Analysten der Berenberg Bank eine Einschätzung, die sie schon zuvor abgegeben hatten: Man solle die Aktien der steirischen AT&S, eines ausgewiesenen Halbleiterspezialisten, eher verkaufen als kaufen. „Sell“ hieß es, das Kursziel liege bei „15 Euro“.

Zeitsprung. Am 17. April aktualisiert die Deutsche Bank ihre Kapitalmarkteinschätzung. Der Tenor könnte nicht weiter von den Prognosen der Vormonate abweichen. „Buy“, „Kaufen“, empfiehlt Analyst George Brown und zieht das AT&S-Kursziel von 82 auf 100 Euro an. Erst zwei Tage davor hatte die Bank die Kurserwartung von 68 auf 82 Euro hinaufgesetzt.

Das steirische Unternehmen, so schreibt es der Analyst, befinde sich in einer einzigartigen Position. Während der Mitbewerb mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen habe, würden die Auslastungsraten in den bestehenden AT&S-Werken voraussichtlich rasch steigen.

KI-Rechenzentren treiben Entwicklung

Tatsächlich entwickelte sich der Kurs der AT&S-Aktie in den letzten Monaten rasant. Von rund 32,80 Euro zu Jahresbeginn stiegen die Papiere auf über 91 Euro an. Ein Plus von 178 Prozent.

Die Leobener selbst sehen sich auch deswegen seit geraumer Zeit – und nach schwierigen Zeiten – wieder im Aufwind. Nachdem zuletzt Ausbaupläne für die Werke in Leoben und Fehring publik wurden, legt die AT&S jetzt auf Produktseite nach. So treibe man aktuell die Entwicklung sogenannter „Glaskern-Substrate“ voran. Diese seien prädestiniert für industrielle Anwendungen in den Bereichen „Künstliche Intelligenz, High-Performance-Computing, Hochgeschwindigkeitskommunikation und Photonik“, wie es von AT&S heißt.

Glas ersetzt konventionelle Substratmaterialien: AT&S-Technikvorstand Peter Griehsnig © AT&S

Dass man vermehrt auf Glas setze, habe vor allem mit den Anforderungen der Mikrochips für KI-Rechenzentren und moderne Netzwerke zu tun. Die Chips werden größer und komplexer, „konventionelle Substratmaterialien“ würden „zunehmend an ihre Grenzen stoßen“. Stabilität, Signalqualität und Energieeffizienz könnten praktisch nicht mehr verbessert werden, Glas sei da eine „vielversprechende Alternative“.

Auch, weil es laut AT&S, „elektrische Verluste reduziert und hochpräzise Strukturen ermöglicht“. Eigenschaften, die „ideal“ seien für die „nächste Generation moderner Mikrochip-Packages“.

Leoben mit zentraler Rolle

AT&S selbst tüftelt an den neuen Substraten bereits seit mehreren Jahren und will die Technologie jetzt in die industrielle Fertigung überführen. Eine entscheidende Rolle soll in dieser Sache das neue Substrate-Zentrum in Leoben spielen. Ein europäisches Unikum.

„Glaskern-Substrate prägen die Systeme, die das KI-Zeitalter antreiben werden“, zeigt sich AT&S-Technikvorstand Peter Griehsnig überzeugt. Sie würden auch neue Möglichkeiten eröffnen, „zum Beispiel optische Verbindungen direkt im Package“. Solche „integrierten Systeme“ erlaubten es wiederum, „enorme Datenmengen mit minimaler Latenz und geringem Energieverbrauch zu übertragen“, wie es bei AT&S heißt. Eine Paradedisziplin leistungsstarker Rechenzentren.