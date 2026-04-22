Hoch hinaus ging es am Bewerb der Industriellenvereinigung: Kärntens Industrie-Lehrlinge maßen sich in Villach in Deutsch, Mathe und Englisch.
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Der Lehrlingswettbewerb der Kärntner Industrie fand im GPS-Ausbildungszentrum in Villach statt und wurde zum 16. Mal ausgetragen.
Den ersten Platz in Deutsch sicherte sich Hannah Satz (Kelag). In Englisch setzte sich Matthias Himmelbauer (Springer Maschinenfabrik) durch. In Mathematik ging der Sieg an Christina Sereinig (Infineon).
76 Lehrlinge aus 27 Industriebetrieben nahmen teil.
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