Die Preise für Diesel bleiben auf einem hohen Niveau, zum Leidwesen der Autofahrer. Viele Autohersteller wittern gerade jetzt die Chance für den Durchbruch der E-Mobilität, weil das Tanken zunehmend zur Belastung wird – und keine Erleichterung in Sicht ist. Inmitten der ganzen Krise bewegen sich irritierte Kunden, die nicht wissen, welches Auto sie sich jetzt kaufen sollen – die Frage des Antriebs stellt sich vor allem für jene, die nicht in der Arbeit oder im Job laden müssen und auf eine Infrastruktur angewiesen sind, die noch lange nicht perfekt ist und mit Intransparenz und massiven Preisunterschieden immer wieder irritiert.

Genau in diesem Brennpunktthema sorgt Zukunftsforscher Lars Thomsen (Future matters AG) für Aufsehen. Anfang Mai wird er auch in Österreich beim hochkarätig besetzten Kongress Elmotion auftreten. Kernaussage: „Binnen 200 Wochen wird nun der Diesel im Gewerbe zur Ausnahme: Warum der Hochlauf elektrischer Flotten jetzt plötzlich exponentiell wird.“

Der Diesel ist tot, es lebe das Elektroauto?

Aber wie meint er das? Der Diesel ist tot, es lebe das Elektroauto – ist das wirklich so? Thomsen sagt: „In vier Jahren werden wir kaum noch neue Diesel-Fahrzeuge in die Flotten sehen. Das ist keine reine Umweltfrage mehr, sondern eine ökonomische Frage. Die elektrischen Autos werden günstiger, aber mit mehr Reichweite und höheren Ladeleistungen. Wir kommen rasch an einen Punkt, an dem der Diesel einfach teurer wird als ein Elektrofahrzeug.“ Unterschiedliche EU-Maßnahmen (CO2-Abgabe etc.) würden außerdem den Sprit weiter verteuern. Nicht eingerechnet in die These ist freilich, dass in Krisenzeiten wie aktuell auch die Strompreise mit Verzögerung steigen.

Warum die elektrischen LKW das bessere Geschäftsmodell sind

Für Thomsen besitzen aber nicht die PKW, sondern die Nutzfahrzeuge das entscheidende Drehmoment für die E-Mobilität. „Für die Energieanbieter wird es jetzt richtig interessant: Ein Ladevorgang mit einem elektrischen LKW bringt zum Beispiel als Richtwert 200 Euro, weit mehr als bei einem PKW. Ich glaube, es wurde unterschätzt, dass die private E-Mobilitätsnutzung nicht so ein attraktives Geschäftsmodell war wie es die gewerbliche Seite wird. Weil einfach größere Strommengen gezogen werden – und damit auch mehr Umsatz und mehr Geld im Spiel sind.“

Außerdem bringt er die großen, elektrischen LKWs als Speicher und Instrument für die Energienetze ins Spiel: „Das Energienetz wird immer intelligenter, wir können damit variabel Angebot und Nachfrage besser steuern. Die LKWs können als Netzpuffer dienen, ich nehme als Beispiel Deutschland her: Wir sehen viele Tage, an denen wir nicht wissen, wohin mit der erneuerbaren Energie. Wir müssen PV-Anlagen und Windräder abschalten. Auch das ist eine Chance für die elektrischen Nutzfahrzeuge.“

Mit dem Umstieg im gewerblichen Bereich würde auch die private E-Mobilität schneller wachsen. „Stellen Sie sich vor, ein Controller rechnet beide Seiten, also Elektro und Diesel durch. Wenn der Elektro-Lkw nur ein paar Cent günstiger ist, macht der elektrische LKW das Geschäft. Wenn das der Fall ist, wird das überall schnell gehen - im kommunalen Bereich bei den Bussen zum Beispiel genauso wie bei den Transport- und Logistikunternehmen.“

Ab wann das E-Auto den Diesel überholt

Die aktuell höheren Anschaffungspreise – zwei bis dreifach höher als bei einem Diesel-LKW – hält er nicht für ein Hindernis. Vor allem China sieht er als Treiber der Entwicklung und der sinkenden Preise. „Die reinen Zellkosten gehen runter, sie bezahlen heute 50 bis 60 Dollar pro Kilowattstunde bei den LFP-Batterien.“

Aber welchen Strompreis braucht es, damit sich die E-Mobilität auch im Transportbereich durchsetzen kann? „Alles unter 30 Cent pro Kilowattstunde ist für die Spediteure der Tipping Point, mit 50 Cent sind wir derzeit noch teurer als Diesel. 30 Cent ist die magische Grenze, wo es interessant wird.“