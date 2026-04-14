Gewerbe und Handwerk: „Vorsicht der Betriebe ist deutlich spürbar“
Österreichs Gewerbe- und Handwerksbetriebe haben 2025 ein Umsatzminus von 3,3 Prozent auf knapp 144 Milliarden Euro verbucht. Allerdings sei das Jahr „nicht so dramatisch ausgefallen, wie wir das prognostiziert haben“, so Spartenobmann Manfred Denk. Die Investitionen gehen aber zurück.
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