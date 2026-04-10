250 Besucher nahmen am Donnerstagabend an der FPÖ-Veranstaltung „Energieversorgung der Zukunft“ in Klagenfurt teil. Energiemarktexperte Johannes Benigni (JBC Vienna) hob die Rolle von Gas als Brückentechnologie hervor. Während erneuerbare Energien wie Wind-, Solar- und Wasserkraft weiter ausgebaut werden, sei Erdgas eine Option, um Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten.

Benigni betonte zudem, dass sich Europa in der Energiepolitik zu stark auf Klimaziele fokussiert und dabei die Kostenfrage vernachlässigt habe. Diese Entwicklung führe zu massiven Wettbewerbsnachteilen für den Wirtschaftsstandort Europa.

In der anschließenden Diskussion, moderiert von Christoph Pöchinger, diskutierten neben Benigni auch FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer, Gerhard Christiner (APG Vorstandsvorsitzender), Johannes Srajer (Blackvolt Energy GmbH) sowie FPÖ-Nationalratsabgeordneter Paul Hammerl.

„Nicht ohne fossile Energie“

FPÖ-Chef Angerer sagte: „Der aktuelle energiepolitische Kurs der Regierung ist unrealistisch und teuer. So darf es nicht weitergehen.“ Er forderte ein Umdenken hin zu einer realistischen, schrittweisen Transformation. Erneuerbare Energien seien wichtig, könnten jedoch fossile Energieträger auf absehbare Zeit nicht vollständig ersetzen. „Wir werden es auch in 30 Jahren nicht schaffen, ohne fossile Energie auszukommen, wenn wir nicht in Höhlen leben wollen“, so Angerer.

Gerhard Christiner verwies auf die massiven Herausforderungen im Stromsystem: Dieses befinde sich in einem grundlegenden Umbau, sei jedoch strukturell nicht auf die aktuellen Anforderungen ausgelegt. Strom müsse laufend erzeugt werden, erneuerbare Energien seien schwer prognostizierbar und verursachen hohe Kosten. „Pro Jahr produzieren die Erneuerbaren 100 Mio. Euro an Kosten für die notwendigen Netzausgleiche!“

Johannes Srajer unterstrich die Defizite in Kärnten, insbesondere beim Übertragungsnetz und bei den Speicherkapazitäten. Ohne massive Investitionen in diese Bereiche sei die Energiewende nicht realistisch umsetzbar.