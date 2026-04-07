Die thailändische Regierung könnte wegen drohender Kraftstoffknappheiten die nächtliche Schließung von Tankstellen anordnen. Das Kabinett erwäge, die Abgabe von Diesel und Benzin ab 20. April zwischen abends 22.00 Uhr und 5.00 Uhr in der Früh zu verbieten, sagte Regierungschef Anutin Charnvirakul am Dienstag in Bangkok. Er forderte die Menschen auf, Energie zu sparen, indem sie von zu Hause aus arbeiten und öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

„Obwohl Thailand im Vergleich zu anderen Ländern über relativ hohe Ölreserven verfügt, sind wir als Nation, die große Mengen Öl aus verschiedenen exportierenden Ländern importieren muss, weiterhin anfällig“, erklärte Anutin. Die Energieversorgung müsse in der Zukunft anders geregelt werden.

Die Spannung geht einmal mehr von einem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump aus. Trump hat dem Iran eine Frist bis Dienstagabend (Ortszeit US-Ostküste; Nacht auf Mittwoch MESZ) gesetzt, um die für den weltweiten Energiehandel wichtige Straße von Hormuz wieder zu öffnen. Als Draufgabe meinte er, sollte kein Abkommen zur Beendigung des Konflikts erzielt werden, werde „heute Nacht eine ganze Zivilisation sterben.“

Die Ölpreise sind am Dienstag schon vor Trumps überspitzter Drohung gestiegen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg bis zum Mittag um 0,88 Prozent auf 110,70 US-Dollar. Der Preis lag damit etwas unter seinem Tageshoch. Der Brent-Preis nähert sich wieder dem Hoch aus dem März von etwas mehr als 112 Dollar. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs verteuerte sich die Referenzsorte für den Ölmarkt um mehr als die Hälfte.

Damit werden auch Rezessionsängste der Investoren in der Eurozone genährt. So sackte heute das Stimmungsbarometer für die Eurozone im April um 16,1 Punkte auf minus 19,2 Zähler ab, wie die Beratungsfirma Sentix am Dienstag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1.047 Anlegern mitteilte. Dies ist das tiefste Niveau seit April 2025. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 9,0 Punkte gerechnet.