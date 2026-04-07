Nachdem im Oktober die neue Filiale in Wolfsberg eröffnet wurde, geht die Volksbank Kärnten die Erneuerung weiterer Standorte an. Aktuell wird die Geschäftsstelle in Spittal/Drau modernisiert. Der Umbau soll im Juni abgeschlossen sein. In Feldkirchen baut die Volksbank an der nördlichen Stadteinfahrt (bzw. direkt im Kreisverkehr) neu. Auf 700 Quadratmetern entsteht ein Bankgebäude, das allen ökologischen Standards entspricht.

Risikovorstand Alfred Holzer © VB/Helge Bauer/KK

Neuigkeiten gibt es auch aus dem Vorstand der Volksbank Kärnten zu vermelden. Der langjährige Risikovorstand Alfred Holzer geht Mitte 2027 in Pension. Seine Nachfolge schreibt die Volksbank in Kürze öffentlich aus.