Die Andritz AG konnte Aufträge für die Modernisierung von Wasserkraftwerken an Land ziehen. Konkret beauftragte „Energotehnika Južna Bačka“ den steirischen Technologiekonzern damit, zehn neue Turbinen für die Modernisierung der Vlasinske-Wasserkraftwerke zu liefern. „Diese bilden seit langem eine wichtige Säule des serbischen Stromnetzes“, wird betont. Der Auftragswert liege im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und sei im Auftragseingang von Andritz für das erste Quartal 2026 enthalten, teilt das Unternehmen mit.

Die Vlasinske-Kaskade am Fluss Vrla umfasst vier Wasserkraftwerke, die seit 1955 in Betrieb sind und derzeit über eine installierte Gesamtleistung von rund 130 Megawatt verfügen. „Die Modernisierung stellt den zuverlässigen Betrieb auch in Zukunft sicher und erhöht die installierte Leistung um acht Megawatt – ein Beitrag zur Stärkung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Süden Serbiens“, wird in einer Aussendung erklärt.

„Unterstützt Serbiens Ziele im Bereich erneuerbarer Energien”

Der Vertrag umfasse die Konstruktion, Fertigung, Installationsüberwachung sowie Inbetriebnahme von vier Pelton- und sechs Francis-Turbinen sowie der zugehörigen Ausrüstung. Während der gesamten Modernisierungsarbeiten sei die unterbrechungsfreie Elektrizitätserzeugung sichergestellt, um eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. „Durch die Modernisierung trägt Andritz dazu bei, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Vlasinske-Kraftwerke langfristig zu verbessern und unterstützt Serbiens Ziele im Bereich erneuerbarer Energien“, heißt es seitens des Maschinen- und Anlagenbaues. Die Modernisierung werde durch internationale Finanzierung unterstützt, darunter sei auch ein Darlehen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, sowie ein Sanierungsprogramm von Elektroprivreda Srbije, dem staatlichen Energieversorger und größten Stromanbieter des Landes.