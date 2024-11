Es mehrten sich am Dienstag die Meldungen von Leserinnen und Lesern, wonach Dienstleistungen der Erste Group nicht funktionierten. Immer wieder wurde mitgeteilt, dass die Banking-App George offline sei. Dazu gesellten sich Nachrichten, dass es auch in Filialen der Bank zu gröberen Problemen komme. So seien mancherorts Bankomatbehebungen als auch Zahlungen nicht möglich.

So sah es heute am Vormittag bei vielen George-Nutzerinnen und -Nutzern aus © KK

„Aktuell gibt es im Rechenzentrum der Sparkassengruppe ein technisches Problem im IT-System“, hieß es um die Mittagszeit vonseiten der Kärntner Sparkasse. Konkret sei ein „zentraler IT-Großrechner ausgefallen“. Aufgrund der massiven österreichweiten Beeinträchtigung sei noch nicht klar, bis wann das Problem gelöst werden könne.

Aus der Wiener Zentrale hieß es auf Anfrage der Kleinen Zeitung nur, dass „wegen technischer Probleme George und unsere Services in unseren Filialen nicht oder nur eingeschränkt verfügbar“ seien. Man arbeite „mit Hochdruck an einer Lösung“.