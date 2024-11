Die Spitzenmieten in den Top-Einkaufsmeilen klettern weltweit weiter und erreichen immer schwindelerregendere Höhen. Der Wiener Kohlmarkt schaffte es in dem Ranking international auf Platz 10. Mit einer Quadratmetermiete von 553 Dollar (523 Euro) pro Quadratmeter pro Jahr ist der Kohlmarkt die kostspieligste Shoppingmeile in Österreich. Die Preise sind dort laut „Cushman & Wakefield“ in einem Jahr um fünf Prozent gewachsen.

Zur teuersten Einkaufsstraße der Welt ist zum ersten Mal die Mailänder Via Montenapoleone aufgerückt, geht aus dem Bericht „2024 Main Streets Across the World“ hervor, der am Mittwoch von der Immobiliengruppe „Cushman & Wakefield“ veröffentlicht wurde.

Der Kohlmarkt in Wien ist die kostspieligste Shoppingmeile in Österreich © Imago

Dem Bericht zufolge hat die Via Montenapoleone die Upper Fifth Avenue in New York City überholt und ist damit zur ersten europäischen Luxusmeile aufgerückt, die in der 34-jährigen Geschichte des Berichts Platz eins einnimmt. In den letzten zwei Jahren sind die Mieten der Shops auf der Mailänder Luxusstraße um mehr als 30 Prozent gestiegen.

138 Einzelhandelsstandorte unter der Lupe

138 städtische Einzelhandelsstandorte auf der ganzen Welt auf der Grundlage des Wertes der Spitzenmieten werden von „Cushman & Wakefield“ unter die Lupe genommen. Dem Bericht zufolge liegen die Spitzenmieten in der Via Montenapoleone mit 2047 Dollar (1939 Euro) pro Quadratmeter über jenen der Upper Fifth Avenue. 2023 hatte die Mailänder Shoppingstraße den zweiten Platz eingenommen.

Die New Bond Street in London eroberte den dritten Platz, vor der Tsim Sha Tsui, der wichtigsten Einkaufsstraße Hongkongs. Die Avenue des Champs Élysées in Paris schaffte es auf dem fünften Platz.