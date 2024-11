Am Dienstag kam es österreichweit zu Ausfällen von Bankomaten. Elektronische Zahlungen waren zeitweise nicht möglich. Vereinzelt wird berichtet, dass das kontaktlose Zahlen nicht möglich gewesen sei. Berichte von Leserinnen und Lesern sowie Userinnen und Usern zu solchen Störungen haben sich im Laufe des Tages gehäuft.

In Vorarlberg dürften Bankomatzahlungen sogar landesweit nicht mehr möglich gewesen sein, berichtet Vorarlberg Online, es konnte nur mit Bargeld gezahlt werden. In der Folge kam es zu Aushängen etwa in Supermärkten, dass nur vorübergehend noch Bargeldzahlungen möglich waren, Sparkasse und Raiffeisen bestätigten in Vorarlberg Störungen bei den Bankomatzahlungen.

Auch Online-Störungsplattformen berichten von Ausfällen bei Bankomatzahlungen bei Bankkarten in Österreich von Raiffeisen sowie Erste Bank und Sparkassen ab 6 Uhr bis 9 Uhr Dienstagfrüh. Fallweise auch noch in den Stunden danach. Offizielle Bestätigungen bzw. Meldungen gibt es dazu noch keine.