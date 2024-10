Der Goldpreis setzt seine Rekordjagd ungebremst fort. Am Montag erreichte er den vierten Handelstag in Folge einen Höchstwert. Vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen, geopolitische Risiken im Nahen Osten und die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen treiben den Preis von einem Rekord zum nächsten. Am späten Vormittag wurden an der Börse in London für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) 2736 US-Dollar (2522 Euro) gezahlt und damit so viel wie noch nie.

Seit fast zwei Wochen befindet sich der Goldpreis im Höhenflug. In diesem Zeitraum ist die Notierung mehr als 100 Dollar je Unze gestiegen. Seit Beginn des Jahres hat sich das Edelmetall um mehr als ein Drittel verteuert.

Als stärkster Preistreiber beim Gold gilt die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen. Ein deutlicher Rückgang der Inflation eröffnet großen Notenbanken Spielraum für Zinssenkungen. An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen bis zum Jahresende weiter senken werden. Da Gold keine Zinsen abwirft, verstärken sinkende Zinsen für Staatsanleihen zum Beispiel die Nachfrage nach dem Edelmetall.