Georg Stumpf war gerade Mitte 20, als er Wien mit dem Millennium Tower ein neues Wahrzeichen direkt an der Donau baute. Auf die ursprünglich genehmigten Höhen und Flächen pfiff der junge Bauherr konsequent. Das Prinzip der Gewinnmaximierung wurde dank eines Ausnahmeparagrafen in der Bauordnung auf 202 Meter Höhe an die Spitze getrieben.